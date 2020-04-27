Рік Зеленського: що змінилося на Донбасі

Минулого тижня у Володимира Зеленського був перший значимий президентський ювілей. Рівно рік тому він із рекордним результатом переміг на виборах. Однією із головних своїх цілей на новій посаді Зеленський назвав – мир на Донбасі. Далі був «Нормандський саміт» у Парижі. Українському президенту вдалося реанімувати переговорний майданчик, який вже кілька років не діяв. Але що було після зустрічі лідерів? Чому на Донбасі продовжують стріляти, якщо президенти домовилися припинити вогонь? І взагалі, чи будуть ще після цього зустрічі між Путіним і Зеленським? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».



Із нагоди першої річниці на посаді президента Офіс Володимира Зеленського навіть випустив фільм. Майже годину президент звітує про виконану роботу. Окремо Зеленський згадав і про паризьку зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Мені здається, що ми вийшли з дуже, з дуже непоганим результатом

«Нормандська зустріч була складною зустріччю, всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто ж країну не здав, нічого такого не підписано. Як говорили: «на коленях я буду стоять». Але ж нічого цього не зроблено. Мені здається, що ми вийшли з дуже, з дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на декілька років і тоді не буде жодного прогресу», – зазначив у фільмі президент України Володимир Зеленський.

Перевірити, які з паризьких домовленостей президентів Путіна і Зеленського були виконані – досить просто. Адже весь список завдань, після закінчення саміту, опублікували в підсумковому документі.

Текст невеликий – усього дві сторінки, але з чітко прописаними пунктами.

Наприклад, під першим номером тут – повне припинення вогню до кінця 2019 року. Але, ані в 2019, ані в 2020-му стріляти на Донбасі не перестали.

У квітні під час поїздки на передову, президент Зеленський заявив – обстрілів стало менше. Але і ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили журналісти проекту Bihus.info, які проаналізували дані штабу ООС.

Згідно щоденних звітів військових, у березні 2019-го на Донбасі зафіксували 214 випадків порушення режиму тиші, в цьому році – на 80 випадків більше.

За перші десять днів квітня минулого року бойовики 112 разів обстріляли позиції ЗСУ, в цьому році вони відкривали вогонь 131 раз.

Штаб ООС говорить про збільшення вогню, Зеленський говорить про зменшення вогню



«Штаб ООС говорить про збільшення вогню, спеціальна моніторингова місія говорить про збільшення вогню по українських позиціях, Зеленський говорить про зменшення вогню. Це виглядає дуже дивно і дійсно схоже на політичну позицію, політичний крок, щоб показати, що розведення допомагає, що ось ця паризька зустріч була не марною», – каже журналістка Bihus.info Олена Козаченко.

Також на саміті лідери домовилися про обмін за принципом «всіх на всіх». Відтоді було два таких обміни. В результаті з полону угруповань «ЛНР» та «ДНР» повернулися 96 людей. Але українська сторона вже заявила, що в списку на обмін ще як мінімум 200 імен.

Якщо конфлікт буде тривати, то обмін «всіх на всіх» – безкінечний процес



«Представники незаконних збройних формувань можуть затримати будь-якого жителя окупованих територій, і навіть кілька разів. Тоді можна поміняти всіх людей, які живуть на окупованих територіях. А якщо конфлікт триває і буде тривати далі, то обмін «всіх на всіх» – це безкінечний процес», – наголошує координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко.

За спостереженнями Катриченко, все частіше на обмін потрапляють люди, які не мають жодного відношення до війни на Донбасі, в той час як, наприклад, українські військові залишаються у полоні.

На обмін з того боку дають людей, які були затримані або за кримінальні злочини, або були раніше бойовиками і попали в немилість до тієї так званої «влади»



«Люди, які були затримані або за кримінальні злочини, або були раніше бойовиками і попали в немилість до тієї так званої «влади». Там було як мінімум двоє людей, про яких дуже мало інформації, але ми знаємо, що вони сиділи в колонії для колишніх правоохоронців і один з них точно працював ще у 2015 році в Докучаєвську в поліції колаборантів», – зазначає Тетяна Катриченко.

«Я радію кожного разу, коли ми повертаємо і наших військових, і героїв, і політв’язнів, і звичайних громадян України. Тому що для нас звичайні громадяни – вони такі ж самі герої, бо вони були за гратами», – каже Володимир Зеленський



На «Нормандському саміті» склали цілий план дій – що в першу чергу треба зробити на Донбасі. Прописали відразу кілька пунктів, але практично жоден із них повністю не виконали.

План розмінування території теж був визначений як невідкладний захід – і теж немає досі цього плану. І погоджених ділянок для нового розведення сил і військ також немає



«Було погоджено, що має бути складено план відкриття нових гуманітарних пунктів пропуску – цього не відбулося, жодного погодження немає. План розмінування території теж був визначений як невідкладний захід – і теж немає досі цього плану. І погоджених ділянок для нового розведення сил і військ також немає. Всі ці речі, включаючи досі проблеми і навіть ускладнення в роботі СММ ОБСЄ на окупованій території, заперечують будь-які намагання представити, що прогрес після паризького саміту є», – каже політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

Чому ж така довгоочікувана зустріч президентів Зеленського і Путіна поки принесла досить скромні результати?

Це було фіаско самої ідеї, що можна домовитися з Путіним



«Якщо ми повернемося до ситуації в Парижі і поглянемо на неї без емоцій, розуміючи, що відбувалося після цього, ми чітко скажемо – це було фіаско. Причому, я не кажу, що фіаско Володимира Зеленського – ні. Це було фіаско самої ідеї, що можна домовитися з Путіним. Це була проста дипломатична протокольна рутина, покликана приховати відсутність реального фундаменту для домовленості між сторонами. Це не щось нове. Фактично, з моменту створення «нормандського формату» так відбувається. З однієї простої причини: Путін не збирається ні з ким домовлятися. У нього є чітка мета – це демонтаж української державності», – наголошує політичний оглядач Віталій Портников.

У грудні Меркель, Макрон, Путін і Зеленський домовилися про те, що наступна зустріч повинна відбутися через чотири місяці. Цей дедлайн вже провалений. І справа тут зовсім не в пандемії коронавірусу, яка на деякий час унеможливила проведення великих самітів. За заявами з Кремля, через те, що немає прогресу у виконанні ще паризьких домовленостей, навіть приблизну дату наступного саміту поки не затвердили.

Вони будуть максимально тиснути через переговорний канал Єрмака-Козака, щоб Україна погодилася на російський сценарій

«Вони будуть максимально тиснути через переговорний канал Єрмака-Козака на українську сторону для того, щоб Україна погодилася на російський сценарій врегулювання конфлікту. А це, нагадаю, спочатку політичні пункти, потім – безпека. Допоки росіяни не доб’ються від української сторони згоди з таким сценарієм, росіяни абсолютно не зацікавлені в новій нормандській зустрічі, бо вони там виглядатимуть двієшником, який, не виконавши своє домашнє завдання, претендує на хорошу оцінку», – зазначає Марія Золкіна.

Та попри це, у фільмі, присвяченому річниці на посаді, Зеленський каже, що до кінця свого президентського терміну зможе закінчити війну на Донбасі.

«Часткові перемоги, вони, напевно, є. Але будемо чекати на повний результат. Коли ми дійсно повернемо наші території в Україну. Ще треба час», – каже Володимир Зеленський.

Якщо переговорний процес не дасть результату до кінця року, Зеленський обіцяє змінити тактику. Проте, як саме – поки не говорить.

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