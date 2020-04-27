«Сталіно» і «Ворошиловград» замість Донецька і Луганська. Що думають про рішення бойовиків жителі ОРДЛО

Бойовики вирішили перейменувати Донецьк і Луганськ у «Сталіно» та «Ворошиловград». Щоправда, усього на три дні у році. Навіщо? Як відновлюють СРСР на Донбасі? Що про це думають жителі окупованих міст? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Луганськ майже шість років перебуває під повним контролем угруповання «ЛНР». Захоплення адмінбудівель, війна, відключення світла і води, вибухи і навіть насильницькі перевороти – обласний центр за ці роки пережив чимало потрясінь. І ось – чергове.

«Указ» ватажка угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника – перейменувати місто у «Ворошиловград». Так Луганськ вже кілька разів називали за часів СРСР. Щоправда, «Ворошиловградом» він стане всього на три дні в році.

«Встановити в якості символу міста Луганськ найменування «місто Ворошиловград», що використовується нарівні з найменуванням «місто Луганськ» при проведенні республіканських і міських заходів, приурочених до пам’ятних дат в історії «Луганської народної республіки» і міста Луганськ, пов’язаних з Великою вітчизняною війною», – йдеться в «указі».

«На 9 травня, на 22 червня і на 14 лютого – День визволення Луганська від німецько-фашистських загарбників. Наше з вами місто, вже втратили лік, вкотре буде змінювати свою назву», – каже історик з Луганська Валерій Снєгірьов.

Сталінський маршал, уродженець Луганська – Клим Ворошилов – для угруповання «ЛНР» культова фігура. Наприклад, 14 лютого місцеві молодіжні активісти дарують перехожим «сталінтинки» – з портретами Сталіна і Ворошилова.

«14 лютого багато хто відзначають День святого Валентина. Але ми, патріотична молодь «Луганській народної республіки» і комсомол «Луганської народної республіки» відзначаємо день звільнення Ворошиловграда від німецько-фашистських загарбників, і даруємо всім перехожим – «сталінтинки»!», – кажуть у відеозверненні молоді луганчани.

Змішання різних ідеологій – норма для «ЛНРівської» пропаганди. У центрі Луганська стоїть величезний герб – подарунок «Нічних вовків», пропутінських байкерів. Герб – радянський, а всередині – двоголовий орел.

Туди намішані і Сталін, і царизм, і Російська імперія, і космонавтика, і перемога у Великій вітчизняній війні

«Це такий червоно-коричневий конгломерат ідей. Туди намішані і Сталін, і царизм, і Російська імперія, і космонавтика, і перемога у Великій вітчизняній війні. Власне, «Ворошиловград» – він теж відноситься до тієї системи цінностей, яку вони експлуатують, за яку вони нібито воюють. А насправді, прикривають цим свої мародерства і грабежі, які вони здійснюють», – пояснює блогер, журналіст Денис Казанський.

Що думають про рішення бойовиків місцеві жителі?

У Донецьку – іншому непідконтрольному Україні місті – повернення радянських назв схвалюють не всі.

«Навіть не знаю що сказати. А який сенс?», – запитує донеччанин.

«Ну якщо вирішили так, значить, нехай буде так», – каже жінка.

«Я думаю, їм видніше, взагалі-то. Але Луганськ – більш романтична назва», – переконана інша жителька окупованого Луганська.

«Колись ж він був саме Ворошиловградом, а тепер, природно... Я думаю, буде правильно!», – відповів літній чоловік.

«Нехай тоді і Донецьк в Сталіно перейменують Я народився в Сталіно – мені подобається», – каже інший чоловік.

«Донецьк є Донецьк. Не хочу», – додає інший чоловік.

«Ні, нехай Донецьк залишається Донецьком. Ні в якому разі!», – наголосила донеччанка.

«Ооо ... Може й можна на День перемоги – нічого страшного, я думаю. Є у нього і заслуги, щоправда і недоліки були у нього, але у кого їх не було?», – каже чоловік.

«Ви знаєте, але мені здається, що в наші часи Сталіна нам не вистачає!», – каже донеччанка.

«Звикли до Донецька. Дякую, але ні. Напевно ні!», – інша відповіла жінка.

«Я особисто нормально ставлюся до Сталіна. Краще б менше по телевізору про цього *** говорили, спокійніше б жилося. І інтернет відключити!», – наголосив чоловік.

Чому бойовики повертають комуністичні назви і утискають місцевих комуністів?

22 квітня – на 150-річчя Володимира Леніна – біля пам’ятника «вождю світового пролетаріату» в Донецьку людей практично немає. Самотні комуністи покладають квіти. Мітинги заборонені через пандемію коронавірусу.

«– Ідеї Леніна актуальні зараз в Донецьку?

– Звичайно.

– Які?

– Соціальна справедливість. Мир хатам – війна палацам. А як же! Я багато років був членом компартії і анітрохи цього не соромлюся. Все ще попереду, ми ще вас дістанемо», – наголосив житель Донецька.

Парадокс, але «Компартія «ДНР» перебуває у вимушеній опозиції до режиму донецьких бойовиків. До так званих виборів її не допускають.

Вони не те, що в опозиції, вони в підпіллі! Тому що в Донецьку і в Луганську фактично заборонена діяльність цих комуністичних партій



«Вони не те, що в опозиції, вони в підпіллі! Тому що в Донецьку і в Луганську фактично заборонена діяльність цих комуністичних партій «ДНР» і «ЛНР». Це якраз те, що я не можу ніяк пояснити з точки зору логіки. Може, це щось особисте у Суркова, приміром, він ненавидить комуністів ще з «зюганівских» часів? Я не знаю чому», – зазначає Денис Казанський.

У підсумку з Донецька навіть поїхав уродженець Латвії Бенеса Айо на прізвисько «чорний Ленін» – головний фронтмен місцевих комуністів.

«Програма максимум Комуністичної партії «Донецької народної республіки» – це відновлення Союзу Радянських Соціалістичних республік!», – скандував він під час чергового мітингу.

Повернення радянських назв з боку бойовиків – певна ідеологічна компенсація прихильників комуністичних ідей. Але почався цей процес не на окупованому Донбасі, а – в Росії.

Указ про перейменування один в один просто скопійований з указу Волгоградської міської думи

«Указ про перейменування один в один просто скопійований з указу Волгоградської міської думи про перейменування на 9 травня, День скорботи і вшанування пам’яті 22 червня і на день Сталінградської битви 2 лютого перейменування Волгограду на Сталінград. Теж саме зроблено один в один у рамках формування «луганського народу», – пояснює історик Валерій Снєгірьов.

А 23 квітня глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін теж включився в гонку перейменувань. Тепер Донецьк будуть називати «Сталіно» – три дні на рік.

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