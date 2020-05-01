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01 травня 2020, Київ 21:10
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«Щодня «процедури»: били від ніг до верху»: звільнений з полону «ЛНР» – відео

«Щодня «процедури»: били від ніг до верху»: звільнений з полону «ЛНР» – відео
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«Щодня «процедури»: били від ніг до верху»: звільнений з полону «ЛНР» – відео

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Бойовики російських гібридних сил затримали Сергія у Луганську 24 серпня 2016 року. Його звинуватили у диверсіях та замаху на ватажка окупаційної адміністрації незаконного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького. Сергій розповів про постійні побиття у полоні. За його словами, у тюрмах і підвалах Луганська лишилося чимало громадян України. Першого травня вибіг термін обсервації українських громадян, звільнених в рамках обміну 16 квітня. За словами голови Військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Кириленка, ПЛР-тести на коронавірус в усіх – негативні.

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