Агент ФСБ, бойовики та громадяни РФ. Кого Україна віддала під час обміну російським гібридним силам

16 квітня, між Києвом та російськими гібридними силами відбувся обмін полоненими, з одного боку, та засудженими за злочини проти цілісності України, з іншого. Взамін на 20 полонених українців угрупуванням «Л\ДНР» передали 18 утримуваних. Щоправда, 4 з них відмовилися повертатися на територію, непідконтрольну офіційній українській владі.

Радіо Донбас.Реалії розповідає про бойовиків, які повернулися на територію ОРДЛО. Серед них є, щонайменше, один агент ФСБ, диверсанти, громадяни Росії і ті, хто воював проти України зі зброєю у руках.

Олексій Лазаренко (на головному фото) працював слюсарем на заводі Укроборонпрому «МіГремонт» у Запоріжжі. Українська контррозвідка затримала його влітку 2019 року на кордоні з Росією. Слідство встановило, що Лазаренко був агентом ФСБ, завербованим ще на початку війни у 2014-му. Працівник «МіГремонту», за твердженням слідства, мав доступ до військової таємниці і передавав росіянам дані, зокрема, про ударні українські винищувачі, а також може бути причетним до загибелі двох пілотів – українського Івана Петренка та американського Сета Неринга. Перед фатальним польотом, що стався на Вінничині у жовтні 2018 року, їхній літак пройшов модернізацію на заводі «МіГремонт». Лазаренка засудили на дев’ять років. У вересні 2019-го він фігурував у списках на обмін з РФ, проте, відмовився виїздити.

Віталій Чигорян. 29-річного бойовика угрупування «ДНР» взяли у полон бійці полку «Азов» в ніч проти 29 серпня 2019 року. За даними прес-центру Штабу ООС, тоді диверсійно-розвідувальна група висунулася на позиції українських військових. В результаті, четверо бойовиків були вбиті, а один, Віталій Чигорян був поранений в ногу й потрапив у полон. За словами самого ж бойовика, його утримували у СІЗО в Бахмуті.

Олексій Васін. 57-річний уже колишній бойовик угруповання «ДНР» на псевдо «Комбат» брав участь у блокуванні у Дружковці українських військових на початку війни у 2014 році. Васіна затримала СБУ. У вересні 2019-го він був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Олександр Ларкін. 45-річний житель Мар’їнки (Донецька область) був засуджений за декількома статтями – наприклад, за ст. 258 ККУ – терористичний акт. На одному із власних судів Ларкін заявив, що нібито купував хліб на тимчасово окупованій території, зустрів там знайомого, з яким раніше працював на шахті «Трудівська», й погодився принести на мирну частину країни пакет. «А потім – казав Ларкін – почався дощ, пакет розмок, і я побачив там сіру речовину». Слідство встановило, що це була саморобна вибухівка.

Юрій Слатов з Донецька був затриманий силами Операції об’єднаних сил на одному з блокпостів української армії у квітні 2019 року. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 4 грудня 2019-го засудив Слатова до 8,5 років ув’язнення за ч. 3. ст. 258 ККУ – «Створення терористичної групи або терористичної організації».

Громадянин Росії Леонід Харитонов, за даними контррозвідки СБУ, приїхав в Україну, щоб здійснити серію терактів. Він, хімік за освітою, готував, зокрема, теракт на військовому аеродромі в Умані Черкаської області. Харитонова затримали восени 2019 року.

Станіслав Погоровський – той, чиє ім’я не фігурувало у раніше опублікованих списках бойовиків. Проте, саме його інтерв’ю вже встигли розтиражовати російські медіа. На зйомці Погоровський запевняє, що потрапив у полон три місяці тому – на початку 2020 року. За його словами, полонили його українські військові. В ході бою бойовик отримав поранення – його права нога нині з апаратом Ілізарова.