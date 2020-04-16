Обмін утримуваними: що приховує влада від українських ЗМІ

Подробиці обміну утримуваними особами, не такі гарні, як сам факт події. Тому, можливо, влада намагається утаємничити деталі від українських журналістів, а це надає інформаційну перевагу російським ЗМІ. Так ситуацію із висвітленням обміну оцінюють експерти. Вони припускають, що команда президента не дуже хоче привертати увагу до осіб, яких Україна відпустила на окуповані території. Утім, будь яка утаємниченість має тенденцію породжувати конспірологію, нагадують експерти.

Обмін утримуваними особами між Києвом та угрупованнями «Л/ДНР» відбувся за відсутності українських ЗМІ безпосередньо на місці події.

Першим побачити звільнених українців ​ отримав можливість анонімний телеграмканал, який оприлюднив фото цих людей. Пізніше те ж фото, але із розмитими обличчями, оприлюднила у фейсбуці омбудсмен Людмила Денисова. І лише за кілька годин список звільнених оприлюднив Офіс президента.

Натомість, дізнатися кого ж саме Україна віддає замість своїх громадян підтримуваних Росією бойовикам – можна було ще за кілька днів до обміну. Список оприлюднили сайти, контрольовані ватажками угруповань «Л/ДНР».

За день до обміну було відомо, що подія відбуватиметься 16 квітня на КПВВ «Майораськ», у другій половині дня. Про це повідомляло «Громадське»

Тим часом в Офісі президента обмовилися, що через карантин під час обміну будуть вжиті додаткові безпекові та санітарні заходи. Одні ЗМІ сприйняли це як заборону висвітлювати процес обміну, інші все ж відправили свої знімальні групи до лінії перетину. Звісно, навіть ті журналісти, які все ж намагалися потрапити на КПВВ, побачити обмін не змогли. Адже він відбувся ще зранку.

Зрештою поінформувати українців про процес обміну «з перших рук» тепер можуть Офіс президента України та сепаратистські теле-, юутуб- і телеграмканали. Таку можливість отримали і російські ЗМІ, які з боку окупованих територій мали безперешкодний доступ до учасників обміну.

Списки і запитання

Якщо ЗМІ не допустили до висвітлення обміну утримуваними особами через карантин, то це є порушенням українського законодавства, яке зобов’язує Кабінет міністрів та інші органи влади під час карантину забезпечити безперешкодну роботу журналістів. Тим більш, що подія відбувалася на відкритій місцевості, а це дозволяло дотриматися усіх санітарних рекомендацій, зауважує у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. На її думку, недовіра до українських журналістів з боку української влади лише шкодить останній.

Виникає дуже багато запитань, оскільки ми бачимо, що є списки тих, кого Україна отримала з того боку, але немає офіційного списку тих, кого Україна віддала туди



«Виникає дуже багато запитань, оскільки ми бачимо, що є списки тих, кого Україна отримала з того боку, але немає офіційного списку тих, кого Україна віддала туди. Таке враження, що журналістів залишили дома, щоб вони не задавали зайвих запитань. Обмін полоненими – це суспільно важлива подія. Вона обов’язкво має відбуватися прозоро і за присутності журналістів. Якщо ми цивілізована держава, влада має нести відповідальність публічно. Тут було порушено право українців на отримання інформації. Можемо тепер все дізнаватися із російських медіа, які були на місці обміну. Це провальна стратегія. Потрібно підтримувати комунікацію з українськими журналістами. І не потрібно їх боятися. Якщо обмін відбувається закрито, виникає конспірологія», – каже Романюк.

З одного боку, чому влада приховує інформацію до обміну, зрозуміти ще можна. Передчасна інформація завищує очікування у суспільстві, відтак зростає ціна питання і посилюються переговорні позиції протилежної сторони. На цьому наголошує у розмові з Радіо Свобода політолог Кирило Сазонов. З іншого боку, зазначає експерт, виглядає доволі підозріло, коли українських журналістів не підпускають до обміну так близько, як російських.

Ми бачимо, що міняють реальних шпигунів, реальних агентів на таксистів, які просто на окуповані території когось підвозили

«Ми бачимо, що міняють реальних шпигунів, реальних агентів на таксистів, які просто на окуповані території когось підвозили. Останній обмін це показав. Тобто іноді просто немає чим пишатися. Сам факт обміну Офіс президента може використовувати по повній програмі, зрозуміло. Знову оголошувати про «перемогу», про «мирний процес», що це лише завдяки президентові все це вдається. Інша справа, що вони не хочуть говорити про подробиці. Це означає, що подробиці не настільки гарні, як сам факт», – говорить Сазонов.

Обережність на межі неробства

Команда президента Володимира Зеленського у сенсі комунікації з суспільством обрала тактику мінімальних дій, які вже скидається на тактику відсутності дій.

Чинна влада мала вже стільки провалів та давала опонентам стільки приводів і для критики, і для маніпуляцій, що нині намагається бути більш ніж обережною, припускає у коментарі Радіо Свобода політолог Олег Саакян. За його словами, Банкова більше на грається у абсолютну відкритість, завдяки чому можу уникати пасток у переговорному процесі з Росією, але водночас втрачає ініціативу у спілкування з українським суспільством.

Слід заручатися підтримкою, як мінімум інформаційних гравців, лідерів суспільної думки, представників політичного істеблішменту і, як наслідок, українського суспільства

«Треба не закриватися від комунікацій і намагатися утаємничитися, тим більш, що в існуючих реаліях це неможливо. Слід навпаки проводити проактивну комунікацію і заручатися підтримкою, як мінімум інформаційних гравців, лідерів суспільної думки, представників політичного істеблішменту і, як наслідок, українського суспільства. Слід навчилися грати проактивно, оминаючи пастки, але спілкуючись з власним суспільством. Це складне завдання. З ним далеко не кожна українська влада змогла впоратися. Але це точно потрібно робити. Це та відповідальність, яка разом із гіперконцентрацією влади лягла на плечі сьогоднішньої владної команди», – зазначає Саакян.

Офіс президента України повідомив 16 квітня, що на Донбасі звільнено 20 українців у рамках чергового обміну утримуваними особами.

У відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав: «Ми повертаємо всіх і в рамках Мінських домовленостей і домовленостей наших в рамках «нормандської четвірки». І ми звільняємо всіх і будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому».

Обмін привітали Європейський союз і ОБСЄ.

Раніше Офіс президента поінформував, що з огляду на карантинні обмеження, які наразі діють в Україні, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.