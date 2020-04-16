Родичі українців, яких не обміняли 16 квітня, записали звернення до Зеленського

Родичі полонених, яких не обміняли 16 квітня, записали відеозвенення до президента України Володимира Зеленського. Вони закликають главу держави зустрітися та поговорити з ними.

«У нелюдських умовах перебувають сотні відданих людей України, може, вам варто звернути увагу саме на таких людей? Мій чоловік у полоні, тому що любить сою країну», – говорить дружина Валерія Матюшенка Тетяна.

«Я точно знаю, що мою маму засудили за любов до України. Пане президенте, скажіть, чи збираєтесь ви повертати мою маму додому», – говорить дочка Олени Пєх.

Відео записали матері Віталія Чміля, Григорія Сінченка, Станіслава Боранова, Ігоря Мирончука, Ігоря Гордійчука, дочки Олени Федорук та Олени Пех, батько Євгена Ставцева, дружина Валерія Матюшенка.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.