Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких проросійські бойовики утримували на підконтрольних їм частинах територій Донецької та Луганської областей. У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» повідомили, що українська сторона передала 10 людей у межах обміну утримуваними особами. Бойовики «ЛНР» заявляють, що отримали чотирьох осіб. При цьому спочатку Україна мала передати їм вісім людей, але згодом четверо з них відмовилися від переїзду на окуповану територію. (Відео Reuters і Офісу президента)