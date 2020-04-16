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16 квітня 2020, Київ 22:15
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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну
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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну

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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких проросійські бойовики утримували на підконтрольних їм частинах територій Донецької та Луганської областей. У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» повідомили, що українська сторона передала 10 людей у межах обміну утримуваними особами. Бойовики «ЛНР» заявляють, що отримали чотирьох осіб. При цьому спочатку Україна мала передати їм вісім людей, але згодом четверо з них відмовилися від переїзду на окуповану територію. (Відео Reuters і Офісу президента)

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