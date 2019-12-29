Перші фото з обміну утримуваними особами

Сьогодні, 29 грудня, почався обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією силами, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.
Трансляція обміну тут.
9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.
Трансляція обміну тут.
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