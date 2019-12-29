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29 грудня 2019, Київ 13:24
Фотогалереї

Перші фото з обміну утримуваними особами

Сьогодні, 29 грудня, почався обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією силами, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.​

Трансляція обміну тут.
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Люди, які будуть передані на не підконтрольну Києву територію згідно домовленостей
2 Люди, які будуть передані на не підконтрольну Києву територію згідно домовленостей
Кілька автобусів готуються до обміну поблизу Майорська, Донецька область на контрольованій українською владою території
3 Кілька автобусів готуються до обміну поблизу Майорська, Донецька область на контрольованій українською владою території
Логістичний центр поблизу КПВВ &laquo;Майорськ&raquo;
4 Логістичний центр поблизу КПВВ «Майорськ»
Бойовики заявляють про обмін 55 на 87 осіб
5 Бойовики заявляють про обмін 55 на 87 осіб
Російські гібридні сили готують утримуваних ними українців до обміну
6 Російські гібридні сили готують утримуваних ними українців до обміну
Точних списків обміну поки не повідомляли
7 Точних списків обміну поки не повідомляли
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