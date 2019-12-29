ОП: Зеленський у «Борисполі» зустрічає літак зі звільненими в рамках обміну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський перебуває в аеропорту «Бориспіль», куди має прибути літак із 76 звільненими в рамках обміну на Донбасі громадянами України, повідомляє Офіс президента.

«Тим часом, Володимир Зеленський уже в аеропорту «Бориспіль». Очікуючи на літак зі звільненими українцями, президент України спілкується з їхніми родинами», – йдеться в повідомленні ОП у фейсбуці.

Як очікують, літак прибуде до аеропорту найближчим часом.

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 127 осіб), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.