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29 грудня 2019, Київ 20:56
Новини | Політика

ЄС про обмін ексберкутівців: розслідування має бути продовжене, винні – покарані

Речник глави європейської дипломатії також привітав «значний обмін утримуваними» після угоди, досягнутої в рамках Тристоронньої контактної групи

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Європейський союз взяв до уваги обмін особами, пов’язаними з трагічними подіями на Майдані у 2014 році. Про це йдеться в заяві речника голови європейської дипломатії Жозепа Бореля.

«Ми очікуємо, буде продовжено розслідування всіх звинувачень і що всі дотичні сторони зроблять все, аби винні були притягнені до відповідальності», – заявив речник ЄС Петер Стано.

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Речник глави європейської дипломатії також привітав «значний обмін утримуваними» після угоди, досягнутої в рамках Тристоронньої контактної групи, вважаючи це одним з кроків з імплементації рішень саміту «нормандської четвірки» в Парижі. «Робота щодо імплементаційних заходів, узгоджених на саміті, має тривати», – заявив Петер Стано.

У заяві також йдеться про підтримку «нормандського формату», ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи з боку ЄС, а також повного припинення вогню, що «є єдиним шляхом досягнення тривкого і міцного мирного вирішення конфлікту у східній Україні».

«Євросоюз залишається твердо на позиціях підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», – додав речник керівника європейською дипломатії.

29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Вони мають прибути до Києва літаком найближчим часом.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

Серед тих, кого видала Україна, – п'ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.

Перші фото з обміну утримуваними особами
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Перші фото з обміну утримуваними особами

Сьогодні, 29 грудня, почався обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією силами, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Тіла загиблих учасників Революції гідності на майдані Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року
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