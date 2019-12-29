ЄС про обмін ексберкутівців: розслідування має бути продовжене, винні – покарані

Європейський союз взяв до уваги обмін особами, пов’язаними з трагічними подіями на Майдані у 2014 році. Про це йдеться в заяві речника голови європейської дипломатії Жозепа Бореля.

«Ми очікуємо, буде продовжено розслідування всіх звинувачень і що всі дотичні сторони зроблять все, аби винні були притягнені до відповідальності», – заявив речник ЄС Петер Стано.

Речник глави європейської дипломатії також привітав «значний обмін утримуваними» після угоди, досягнутої в рамках Тристоронньої контактної групи, вважаючи це одним з кроків з імплементації рішень саміту «нормандської четвірки» в Парижі. «Робота щодо імплементаційних заходів, узгоджених на саміті, має тривати», – заявив Петер Стано.

У заяві також йдеться про підтримку «нормандського формату», ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи з боку ЄС, а також повного припинення вогню, що «є єдиним шляхом досягнення тривкого і міцного мирного вирішення конфлікту у східній Україні».

«Євросоюз залишається твердо на позиціях підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», – додав речник керівника європейською дипломатії.

29 грудня в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі між Україною й угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Україні видали 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Вони мають прибути до Києва літаком найближчим часом.

Як повідомили біля КПВВ «Майорське» у коментарі hromadske радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, в межах обміну Україна передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» 127 людей, ще 14 відмовились брати участь в обміні.

Серед тих, кого видала Україна, – п'ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.