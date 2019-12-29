Сьогодні, 29 грудня, має відбутися обмін утримуваними особами між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

На початку грудня лідери країн «нормандського формату» домовилися, що обмін має відбутися до кінця 2019 року.

На початку цього тижня Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін «усіх встановлених на всіх встановлених».​

Наразі офіційних списків на обмін немає.​

За даними СБУ, загалом у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

За останні кілька днів українські суди звільнили з-під варти низку осіб, яких Україна може передати підтримуваним Росією бойовикам під час обміну.