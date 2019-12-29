Українці, утримувані бойовиками угруповання «ЛНР», сьогодні, 29 грудня, вранці виїхали з Луганська до місця обміну. Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС з посиланням на підконтрольний бойовикам сайт та «представницю» угруповання «ЛНР» Ольгу Кобцеву.
За її словами, їдуть вони до КПВВ «Майорське».
За непідтвердженими даними, обмін відбуватиметься на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське» поблизу Горлівки Донецької області.
Кого мінятимуть?
Наразі офіційних списків на обмін немає.
Проте представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська говорила, що «ми зможемо нарешті забрати… тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцева були в полоні».
Київ, зі свого боку, може видати десятки людей, які перебувають під слідством на території України.
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Представниця підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Дар’я Морозова 25 грудня заявляла, що вони передадуть Україні 53 людини. Водночас, за її словами, українська сторона погодилася віддати бойовикам «ДНР» 87 людей. Підтвердження цієї інформації наразі немає.
18 грудня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що загалом у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.
9 грудня в Парижі лідери країн «нормандського формату» – України, Франції, Німеччини та Росії – зустрілися вперше за три роки та обговорили ситуацію на Донбасі. Вони, зокрема, домовилися обміняти «всіх на всіх» до 31 грудня.
23 грудня Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін «усіх встановлених на всіх встановлених».
29 грудня має відбутися обмін утримуваними особами між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Це підтвердив напередодні президент України Володимир Зеленський.
«Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це. Поки не завершена повна верифікація всіх людей», – зазначив Зеленський.
Він назвав це питання найскладнішим завданням року.