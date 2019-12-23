Контактна група домовилася про обмін утримуваними на Донбасі до кінця року

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін утримуваними у форматі «усіх встановлених на усіх встановлених». Про це заявив представник Росії на переговорах Борис Гризлов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Заначається, що обмін має відбутися до кінця року.

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну.

Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.