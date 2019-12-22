Лавров заявляє про «перешкоду» для обміну утримуваними на Донбасі

Під час перемовин про обмін утримуваними особами на Донбасі виникла «перешкода», заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського «Першого каналу».

«Коли вони всі ці роки складали списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти», – сказав Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський у присутності канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона говорили, що «ці люди встановлені, списки є, значить, ми їх поміняємо».

«Тепер в Контактної групи з’явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі «процесуально очищені». Це означає нову перешкоду для того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому», – переконаний Лавров.

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну.

Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.