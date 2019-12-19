Лутковська: шанси на обмін утримуваними особами в 2019 році ще є

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі Валерія Лутковська вважає, що все ще можливий обмін утримуваними особами до кінця 2019 року, як про це домовилися в Парижі 9 грудня учасники «нормандського саміту».

«У нас є ще можливість навіть протягом цього року зустрітись у рамках відеоконференції. У рамках цієї можливості ми дошліфуємо всі ті технічні проблеми, які виникли вчора. Я бачила коментарі, я бачила різні інсинуації з цього приводу, я можу єдине сказати, що в даному випадку це були певні технічні нюанси, які ми сподіваємося вирішити найближчим часом», – сказала Лутковська на брифінгу в Офісі президента України 19 грудня.

Переговори про обмін полоненими у рамках Тристоронньої контактної групи тривають, 20 грудня сторони спробують провести скайп-конференцію, повідомив раніше 19 грудня представник України в ТКГ Леонід Кучма.

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну. Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.