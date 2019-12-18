У Мінську відбудеться перше після «нормандської зустрічі» засідання ТКГ щодо Донбасу

У столиці Білорусі Мінську 18 грудня заплановане засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, коли сторони проведуть перші після «нормандської зустрічі» 9 грудня переговори.

Очікується, що традиційно, зустрічі ТКГ передуватимуть переговори підгруп.

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує передусім обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

Як заявила 10 грудня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, процес погодження списків на обмін ще триває. За її словами, українська сторона в рамках першого етапу обміну у форматі «всіх на всіх» очікує на повернення 77 українців, утримуваних на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.