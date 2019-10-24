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24 Жовтень 2019, Київ 19:24
Новини | Події

СБУ: на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей

СБУ: Київ вживає необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на забезпечення звільнення всіх незаконно позбавлених волі осіб

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На Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода. 17 жовтня СБУ повідомляла про 240 незаконно позбавлених волі людей та 257 – зниклих безвісти.

За даними Служби безпеки, робота з обміну утримуваними особами з бойовиками підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» продовжується.

У СБУ наголосили, що Київ вживає необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на забезпечення звільнення всіх незаконно позбавлених волі осіб.

/**/ /**/ /**/ Ольга Політова
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«Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується», – заявили в Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

СБУ не відповіла на питання, чи сформований список осіб для обміну утримуваними особами з бойовиками на Донбасі.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

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