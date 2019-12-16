Пристайко анонсує, що нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня

Нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю УНІАН.

«Стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення [про припинення вогню] буде 20 чи 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес», – сказав Пристайко.

Він нагадав, що Тристороння контактна група в Мінську має вирішити, в який час розпочнеться перемир’я.

«Тристороння контактна група уповноважена лідерами забезпечити це технічне рішення – скільки, коли, в який час і з якого моменту оголошується перемир’я, коли здійснюється верифікація Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, потім, звичайно, ОБСЄ дається час, хоча би доба, на підготовку (їм треба мати достатньо екіпажів на місцях, технічні можливості, щоб перевірити), потім подається узгоджена дата… Ми планували десь ближче до 24-го числа. Лідери були більш обережні і попросили до кінця грудня, до 31-го», – заявив Пристайко.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Учасники домовилися про обмін утримуваними особами за форматом всіх на всіх та режим припинення вогню до кінця 2019 року.