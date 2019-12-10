(Друкуємо мовою оригіналу)

В Елисейском дворце в Париже прошло самое ожидаемое событие года для Донбасса и всей Украины – встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном. После этого прошли переговоры с Ангелой Меркель и сама четырехсторонняя встреча. А позже, как стало известно о таких планах сначала из российских СМИ, Зеленский встретился с Владимиром Путиным с глазу на глаз.

На какие дипломатические нюансы уже можно было обратить внимание? Дала ли Москва сигнал понять, что готова передоговориться по Донбассу?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог Константин Батозский и политический эксперт Бачо Корчилава.

Общение с экспертами происходило до окончания переговоров «нормандского формата».

– Бачо, на что бы вы уже обратили внимание? Есть какие-то нюансы?

Бачо Корчилава: Единственное, наверное, что состав украинской делегации очень интересный, неожиданный. Я так понимаю, в случае возникновения тех или иных вопросов украинская сторона готова оперативно предоставить решение. Но насколько будет принято какое-то решение, есть сомнения, мы уже увидим по факту, какой будет принят документ.

Самой встречи давно не было и господин Зеленский в первый раз едет на такого уровня саммит. Мы много внимания этому уделяем.

Многие украинские эксперты или политики склонны говорить, что было бы хорошо, если бы прошла заморозка. Но на самом деле это не очень хорошая история. Потому что если произойдет заморозка конфликта, проблема никуда не денется. Это как больному органу сделать обезболивающее. Любой замороженный конфликт на примере того же 2008 года (в Грузии – ред.) очень легко разморозить.

Важно смотреть на отдельные части мозаики, общая картина гораздо больше. Российская Федерация не останавливает выдачу паспортов в ОРДЛО, продолжает усаживать на руководящие посты своих людей, граждан Российской Федерации.

– Кстати, сегодня (9 декабря – ред.) перед «нормандской встречей», глава российского МВД сообщил, что с апреля 2019 года российские паспорта в ОРДЛО получили порядка 125 тысяч человек. Это тоже такая форма давления на украинскую делегацию.

Бачо Корчилава: Это глобальный вопрос. Что произошло в 2008 году, как Россия оправдывала свои действия – они, согласно концепции их национальной безопасности, отражают агрессию против их граждан, живущих на сопредельной территории. Вот здесь где-то та же история. 125 тысяч российских граждан, проживающих на территории Донбасса – это автоматический предохранитель. Это отработанные технологии когда-то на маленьких странах.

– Это аргумент для того, чтобы Российская Федерация, в случае чего, военным путем могла «защитить» эти территории?

Бачо Корчилава: Не только военным, любым. Для того, чтобы предоставлять ту же экономическую помощь.

Нам важно показать европейским партнерам и миру, что мы хотим урегулировать процесс мирным путем. Но надо дать понять, кто не хочет этого

Европа любит заниматься самообманом. Для нас встреча в Париже очень важна, чтобы показать европейским партнерам и миру, что мы хотим урегулировать процесс мирным путем, мы будем делать для этого все. Но надо дать понять, кто не хочет этого. Сама российская сторона не будет делать большие изобретения. Они до чего-то договорятся, будут намечены какие-то шаги. Но когда подойдем к выполнению этих шагов – и вдруг в ОРДЛО у кого-то испортится настроение и они скажут, что видят теперь иначе. Не надо считать, что это их инициатива, это будет игра из Кремля.

– Журналисты «Громадського», которые находятся в Париже, следят за этой встречей, обратили внимание на огромную делегацию от Украины: министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики и защити окружающей среды Алексей Оржель, глава СБУ Иван Баканов, главнокомандующий Руслан Хомчак, помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак, советник Руслан Демченко, глава Офиса президента Андрей Богдан, три замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Игорь Жовква, исполнительный директор «Нефтегаза» Юрий Витренко. Константин, судя по размеру делегации, украинская сторона рассчитывает до чего-то договориться.

Константин Батозский: Я во многом согласен с анализом Бачо. Мне очень странно видеть такой состав делегации. Потому что вместе с большим политическим блоком вопросов касательно войны и мира на Донбассе так же будут обсуждаться вопросы, касающиеся энергетики, поставок газа. С моей точки зрения, смешивать эти переговоры, политические и энергетические, является неправильным. Потому что это девальвирует политические переговоры. Оказывается, что мы собрались таким большим составом, лидеры Франции, Германии и России. Но давайте заодно обсудим коммерческие вопросы.

– Эти переговоры между Зеленским и Путиным могут повлиять на результаты переговоров «нормандской четверки»?

У нас не было бы поводов для догадок, если бы мы заранее знали состав украинской делегации и с чем она туда едет

Константин Батозский: У нас не было бы поводов для догадок и спекуляций, если бы мы заранее знали точно состав украинской делегации и с чем украинская делегация туда едет. У нынешней Банковой странный стиль коммуникации – все кипит и все сырое. Бегом что-то решается, бегом выдали в эфир, а что было завтра или вчера, уже не волнует.

– Кстати, интересно, что о встрече Зеленского и Путина известно из российских СМИ. Только потом Кирилл Тимошенко об этом сообщил.

Бачо Корчилава: Я в Грузии это проходил. Мы часто многие вещи узнавали из российских СМИ, потому что грузинские чиновники в тот момент еще не знали, согласилась Россия или нет. Это ходы России на упреждение. Когда узнается один раз из российских СМИ, второй раз, к ним появляется доверие.

Проблема в том, что наша делегация впервые воочию столкнется со странной позицией Российской Федерации, когда будут пытаться в один котел свалить газ, войну, суверенитет, Крым.

Такие переговоры, саммиты готовятся экспертами предварительно, долго, существуют наработанные документы. Из Кремля вышла четкая информация о том, что будет подписано коммюнике – заявление о встрече. Также долго шли спекуляции в Украине, будет ли Сурков. В итоге все показано, что Сурков и Ушаков продолжают заниматься украинской темой. Потому что приехали вместе с Путиным на эти переговоры.

– Сегодня, наверное, только «Коммерсант» из российских СМИ получил комментарий. Тут говорится о том, что Москва будет настаивать на досрочных выборах в ОРДЛО, в отличие от идеи украинской стороны провести их одновременно осенью 2020 года. Зачем настаивать на досрочных выборах?

Константин Батозский: Потому что у них есть догма, что Минские соглашения – это святой Грааль, который нельзя вообще менять, это линия, которую они гнут. Потому что мы перед этим тоже сделали заявление, что может стоит поправить, изменить «Минск». Минские соглашения – это не догма и не дорожная карта для Украины, это клей, в котором тонет эта война. Я не думаю, что надо серьезно воспринимать эти заявления. Им понадобятся выборы, у них завтра пройдут выборы.

Мне кажется, единственная здравая альтернатива, которая происходила с нашей стороны, чтобы «Минск» расширить и ввести в состав Трехсторонней группы представителей переселенцев. И мне кажется, что если одни дончане начинают говорить с другими дончанами, то Россия умывает руки и говорит, что это же гражданский конфликт.

Бачо Корчилава: К сожалению, Минские соглашения навсегда останутся базисными, потому что это единственный большой договор, который стороны смогли подписать в какой-то момент. Дальше могут появляться другие варианты, но «Минск» останется базовым.

Мир не знает ни одного эффективного механизма по урегулировании конфликта

Вторая проблема – что расширить формат никто не даст. России выгоден этот формат. Мир не знает ни одного эффективного механизма по урегулировании конфликта. Единственное, что знает мир – это большие конфликты могут урегулироваться в результате больших политических изменений в мире.

Хотим мы этого или не хотим, мы будем вынуждены, как и Грузия, Молдова, Азербайджан, вести переговоры, пока не изменится глобальная мировая политическая ситуация.

Это проблема видения Российской Федерации будущего мира. Они его видят в призме ХІХ века, когда нужно было нагнать как можно больше войск на чужую территории. Пока у них не изменится виденье, мы будем должны с этим бороться.

Константин Батозский: Если бы Россия хотела что-то изменить, она бы подавала сигналы. К сожалению, мы этим сигналов не наблюдаем. Также мы их не наблюдаем в ОРДЛО.

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