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Сегодня состоится встреча лидеров «нормандской четверки». Впервые за три года президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут переговоры в французском Париже. Главная цель – вернуть мир на Донбассе. Но какой ценой? Уступит ли Зеленский в противостоянии с Путиным? Чем закончится эта встреча для Украины? Мы выбрали из соцсетей самые интересные мнения жителей Донбасса и тех, чья деятельность с ним связана.

«Завтра состоятся переговоры в Нормандском формате, и от их успеха зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы, только государственная позиция ради Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины», – считает житель Святогорска, переселенец из Донецка и, по-видимому, приверженец Зе-команды Михаил Лукьянец.

А вот по мнению краматорского политика из «Демократичної Сокири» Юрия Трембача, именно на нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский, наконец, узнает, кто же на самом деле президент России Владимир Путин.

Все для того, чтобы завтра посмотреть в глаза Путину и осознать простую истину, которую харьковские фанаты знают уже почти 6 лет



«Владимир Александрович во имя завтрашней встречи полгода лавировал между «сделать уступку» и «не получить по морде». Все для того, чтобы завтра посмотреть в глаза Путину и осознать простую истину, которую харьковские фанаты знают уже почти 6 лет. Но президента мы поддержим, чего уж там, дурак-управдом не повод дом спалить. Может опереться и сказать – «не, на это я пойти не могу – меня дома поддержка и опора покусает». Ну а там пусть сам решает, с кем он и против кого, мальчик взрослый, 42 рочки, все же в курсе. В общем, операция «Не привезти херни из Парижа» объявляется открытой», – пишет краматорчанин.

Не делать шагов к капитуляции и не соглашаться на предложение Кремля о легализации российских гибридных сил на Донбассе – такие условия Владимиру Зеленскому на Майдане в Киеве и в других городах поставили протестующие. Прошли такие акции и в Краматорске, и в Северодонецке. Обсуждали их в соцсетях горячо – часто с оскорблениями. Брань нас не интересует, а вот что мы нашли из аргументов:

«Украинцы вышли на акцию предупреждения, не за Порошенко, как некоторые думают, а именно против сдачи интересов Украины», – пишет в группе Северодонецка, нынешнего центра Луганской области, Анна Щеблетова.

Экс-глава ВЦА Золотого Константин Ильченко на своей странице перед нормандской встречей написал: если нужно будет, то снова вернется в окоп, чтобы защищать родную страну – но в то же время, удивляется, как протест возглавили те, кто привел страну к минским договоренностям.

Что там делают те, кто все пять лет рассказывал нам о том, что воевать с Путиным нельзя, потому что он сильный, а мы – слабые



«Что делают там те политики, которые и инициировали минские соглашения? Соглашения, которые в политическом и дипломатическом смысле поставили Украину на колени перед московией? Что там делают те, кто все пять лет рассказывал нам о том, что воевать с Путиным нельзя, потому что он сильный, а мы – слабые. Народ в окопах боролся за независимость, а они в это время наращивали коррупцию, зарабатывали на Роттердаме и международной помощи. Теперь эти люди стоят на сцене и заливаются как соловьи, указывая Зеленскому красные линии. А где вы были в 2014-м, когда бойцы и офицеры в Крыму ждали от вас приказа разорвать тех проклятых зеленых человечков? Нет, не дождались, наоборот – получили унижение. Вы же в этом время продавали Крым, договаривались с Россией, делили деньги. По этим причинам не упомянули в минских договоренностях о Крыме? И теперь вы пытаетесь рассказать о красных линиях?», – написал в Фейсбуке Константин Ильченко.

Какие позиции у лидеров Франции и Германии в будущих переговорах? Могут ли они начать уговаривать Зеленского переступить «красные линии», которые он уже озвучил? Читайте в нашем материале.

Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево, возле которого недавно состоялось разведение войск, Владимир Веселкин пишет, что сейчас, наоборот, нужно объединиться всей Украине и поддержать президента перед нормандской встречей.

Хочется, чтобы нация поддержала своего президента накануне важного события



«Хочется, чтобы было наоборот. Чтобы Нация поддержала своего президента накануне важного события. К сожалению, имеем то, что имеем – распри и раскол. А потом, умирать за Неньку, как всегда, пойдут только истинные ее сыновья, на радость путинско-мертведчукивський сграе шакалов. И они в одном строю, не так, как сейчас», – отметил Владимир Веселкин.

Перед нормандской встречей Зеленский побывал в эфире программы «Свобода з Савіком Шустером». Правда, дебаты с оппозицией не провели, вторую сторону слушали отдельно от президента.

То, что он – трус, это хорошо. Побоится последствий дальнейших уступок Путину



«Каждый видит свое, я увидел труса, который боится открытой полемики. Но то, что он – трус, это хорошо. Побоится последствий дальнейших уступок Путину», – пишет пользователь Александр Сикилинда в северодонецком паблике.

«Посмотрев эту передачу, я еще раз убедилась, что Порошенко и Ко устраивают этот Майдан 8-9 декабря ради себя, а не ради Украины», – возражает Яна Мирошниченко.​

А вот по мнению ветерана АТО Валерия Ананьева, Владимиром Зеленским может манипулировать его же окружение, учитывая, что некоторые из его помощников и друзей имеют антиукраинскую позиициею.

«Получаем в сухом остатке: глава государства уже с готовыми ниточками для дерганья, пророссийское окружение, запрос значительной части избирателей к радикальным действиям против защитников другой для них Украина. Украина, которую они не понимают и не хотят понимать. У них Украина своя... Для того, чтобы понять логику событий не надо быть конспирологом. Портнов (зам. главы АП Януковича), Труба (ГБР), судьи, Богдан (Портнов мне друх), дядя Игорь – это круг легко замыкается вокруг шеи нашего президента. Этот круг работает над конкретными целями, у которых нет ничего общего с правосудием», – отметил Ананьев.

Ананьев считает, что постоянные аресты ветеранов – это те события, которые нельзя допускать, ведь может быть продолжение. С другой стороны – если прибегнуть к радикальным действиям, по его мнению, могут возникнуть другие опасности.

А какого мнения вы о нормандской встрече? Чего ждете от встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина? На какие условия украинскому президенту нельзя идти? Делитесь своим мнением пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите

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