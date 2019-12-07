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На неподконтрольной территории последние дни перед нормандской встречей отметились тем, что там растут цены на украинские товары и пророссийские агитаторы призывают срочно получать российские паспорта. А еще некоторые врачи в Луганске получили указание обновить фото в военном билете. Чем пугают и что обещают луганчанам накануне встречи Зеленского с Путиным – в материала автора Радио Донбасс.Реалии из Луганска.

«Боюсь капитуляции»

Все собеседники в городе подтвердили, предстоящий саммит активно обсуждается последние недели. По словам луганчанки Екатерины, люди ждут «решения вопроса».

«Ожидают, что 9 декабря все между собой договорятся, что ситуация решится в какую–то сторону. А вот как — никто не знает. Я думаю, что ничего не изменится и боюсь лишь, как бы Зеленский не сдал все Путину. Боюсь капитуляции»,– делится женщина.

Луганчан пугают сценарием возвращения территории в состав Украины



Помимо надежды на решение, луганчан пугают сценарием возвращения территории в состав Украины и призывают получать российское гражданство «как можно скорее».

«Ходят слухи, чуть ли не вчера нас уже присоединяют к Украине, поэтому надо срочно делать российский паспорт. Чтобы увеличить число российских граждан тут и чтобы нас не вернули в состав Украины. Ну или для того, чтобы было куда сбежать», – смеется луганчанин Михаил.

Также одной из причин, почему надо активизироваться с получением паспорта образца так называемой «ЛНР», называют требования банка.

«У многих скоро заканчивается срок действия зарплатной и пенсионной карточек. Говорят, что продлевать по украинским документам больше не будут и отправляют за лнровским паспортом», – говорит луганчанка Мария.

Пенсионерам поставили дедлайн для получения местных «документов»



По ее словам, пенсионерам поставили дедлайн для получения местных «документов» до 1 апреля.

Рост цен

Помимо неопределенности, луганчане жалуются на необоснованный рост цен на продукты и коммунальные услуги. Таким образом, по словам собеседников в Луганске, подорожание коснулось тех групп товаров, которые не производятся на временно оккупированной территории.

«Твердые сыры очень дорогие стали, в среднем – 360–380 рублей за кг. Но правду сказать, есть разные: и зеленые, и синие, и черные — заграничные. Сметана – от 70 рублей за кг. Кефир – 48–50 рублей, молоко – 50 за литр. Сливочное масло от 180 до 320 – это самое дорогое. По нашим зарплатам, честно говоря, не все возьмешь», – рассказывает пенсионерка Марина.

Зато, по ее словам, фруктов в городе «валом», стоят недорого и везут их «отовсюду».

«Есть мандарины (60–80 рублей/кг), яблоки (34–40 рублей/кг), хурма (37 рублей,кг)... Привозят с Абхазии, Турции, Беларуси, Израиля. Мясо продают местное и с Беларуси. Семь крылышек на днях купила, обошлись в 70 рублей, за кг — около 130 выходит. Рыбы валом – с Азова и Черного моря. Филе куриное — дороговато – 200 рублей за кг. Но в целом, жить можно. Если бы еще платили больше и все было... Кушаем, что привозят. А так — Станица очень выручает», – делится женщина.

Екатерина подтверждает, что цены в городе растут: «Все время что-то дорожает. Может, завозят более дорогой товар, не знаю. Но ценники тут немаленькие».

В фармацевтической сфере, как и раньше, в фаворе — украинские лекарства. По словам пенсионера Михаила, медицина дорого обходится, но «лучше заплатить за качественные таблетки из Украины, чем за российскую подделку».

Пенсии и зарплаты

Вместе с ценами в городе, по словам наших собеседников, подняли минимальную пенсию и зарплаты бюджетникам.

«Теперь у нас минималка – 4 – 4,5 тысячи рублей. Бюджетникам зарплаты подняли на 30–35%. Но есть кадровый вопрос. Работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства зарплаты подняли, а толку нет, работать некому. Если раньше дворники получали 2,5 тыс. рублей, теперь – 6,5 тысяч. У слесарей и сварщиков – 10-12 тысяч рублей. Для «ЛНР» это хорошая зарплата, жить можно», – рассказывает луганчанка Марина.

Однако, после повышения зарплат и пенсий, последовал рост тарифов на коммунальные услуги. По словам Марины, которая живет в двухкомнатной квартире с автономным отоплением, все коммунальные услуги ей обходятся в 380 рублей.

«Коммуналка у меня всегда была небольшая, а как пенсии подняли, так и тарифы повысили. Но это логично и правильно», – считает женщина.

Военнообязанные медики

Нужно принести актуальные фото для военных билетов местного образца



На прошлой неделе медикам одной из луганских больниц объявили: нужно принести актуальные фото для военных билетов местного образца.

«Нас поставили в известность, что это надо сделать. Конечно, об увольнении речь не шла, но лучше не перечить. Думаю, это делается, чтобы поставить на учет всех медиков на случай чего вдруг», – рассказывает одна из участниц этого собрания.

Работники других больниц Луганска пока такого распоряжения не получали.