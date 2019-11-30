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Ждать ли Донбассу прорыва после переговоров в «нормандском формате»? Почему в ОРДО люди недовольны «властью»? И как жители села Широкино сохраняют свою общину? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Ждать перемен еще долго

Экономика России «держится на плаву». И в краткосрочной перспективе, судя по всему, «под воду не уйдет». Кроме того, международная конъюнктура все больше складывается в пользу Москвы, пишет «Украинская правда».

Как отмечает автор статьи Евгений Середа, нынешнее состояние экономики страны и общественного мнения россиян позволяют Москве продолжают диктовать условия Киеву.

Следовательно, с чего бы Кремлю «смягчать» курс по Украине, если «дома еще есть, что есть, и дети особо не плачут, глотая мультфильмы по телевизору»?

О том, что Москва не собирается идти на капитулянтские уступки, свидетельствует и последнее заявление российского президента.

Накануне встречи «нормандской четверки» Владимир Путин призвал украинскую власть изменить закон об особом статусе Донбасса, акцентируя внимание на том, что он должен быть согласован с группировками «ДНР» и «ЛНР». То есть, по мнению автора, ждать перемен в России придется долго.

Результат нужен «на вчера»

Сайт «Апостроф» пишет о том, что никакого прорыва на переговорах «нормандской четвёрки» в Париже не будет. И это понимают в офисе президента Зеленского. Причина в том, что россиянам, в отличие от украинского президента, выгодно играть вдолгую.

По мнению автора статьи Владимира Шевчука, президент России Путин может применить отработанную тактику политического выжидания. Президенту Зеленскому же результат нужен «на вчера». И в спешке он может наделать много ошибок. Особенно с учетом того, что у президента-шоумена скромный дипломатический опыт, отмечает автор.

Как ни старается российская пропаганда, а люди видят реальную картину

В ОРДЛО, как и в любом тоталитарном образовании, активно пропагандируется тема благополучия и процветания. Местные СМИ без устали рассказывают о том, что, несмотря на военные действия, экономика «ДНР» и «ЛНР» с каждым годом растет и не сегодня-завтра жители почувствуют, как хорошо жить на этой, «свободной от фашистов», земле. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Но, по словам блогера, как ни старается российская пропаганда, люди видят реальную картину. В соцсетях все чаще появляются посты, где люди сравнивают свои доходы с 2014 годом, публикуют сегодняшние «табульки» с шахтерской зарплатой не достигающей и 5 тысяч рублей (~1800 гривен) и выражают недовольство «властью».

Если верить слухам, как пишет Молчанова, то сложившаяся ситуация возникла по той причине, что ЗАО «Внешторгсервис», которой отдали на откуп экономику «республики», не проводит расчёты с управляемыми ею «национализированными» предприятиями, а также не платит налоги.

Только шахтам, по словам блогера, «Внешторгсервис» должен 8 миллиардов рублей, а если брать все предприятия неподконтрольной части Донбасса, то сумма задолженности составляет 25 миллиардов рублей.

Как сохраняют свою общину широкинцы

Село Широкино в Волновахском районе Донетской области было основано в 1797 году. Здесь была найдена стоянка времен палеолита. Есть легенда и о том, что недалеко отдыхал Александр Пушкин по пути в ссылку. Только сейчас найти эту информацию практически невозможно – результаты гугл-поиска расскажут только о военных событиях последних лет и покажут фото разрушенного села. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Как отмечает интернет-издание, чтобы история не потерялась жители создали сайт, на котором собрали исторические данные о своей малой родине. Там же делятся информацией и новостями.

Автор статьи Светлана Далькевич напомнает, что эвакуация села началась в феврале-2015, последние жители выехали в июне того же года. Сейчас большая часть широкинцев живет в Мариуполе. Спустя четыре с половиной года они все еще тоскуют по родным местам, надеются вернуться, стараются поддерживать связи друг с другом и собираться вместе.

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