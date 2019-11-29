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Новые правила пересечения КПВВ, которые заработали вчера, показали первые проблемы. Постановление Кабинета министров Украины действительно сняло ограничения на перевозку многих товаров на неподконтрольную территорию. В то же время из-за новых порядков многие несовершеннолетние могут остаться без украинского паспорта.

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Новые правила пересечения линии разграничений меняли несколько раз. И это касалось документов, необходимых для перевозки детей. В итоге окончательный вариант документа оказался недоработанным.

Правовая коллизия в том, что дети, которым исполнилось 14 лет могут пересекать КПВВ только по паспорту. А получить первый документ гражданина Украины дети из неподконтрольной территории могут только по эту сторону линии разграничения.

Виталина вместе с мамой сегодня ехали оформлять паспорт в Краматорск, но пограничники отказались их пропустить.

«Ждем здесь уже два часа. Меня не пропускают баз паспорта. Говорят, что свидетельство о рождении не годится, и нужен только украинский паспорт, а мы с мамой как раз только едем его оформлять. Поэтому никак не проехать. Какой-то замкнутый круг получается», – жалуется девушка.

Выхода из тупиковой ситуации сейчас нет, говорят правозащитники. В благотворительном фонде «Право на защиту» считают, что государство таким образом лишило своих молодых граждан главного права.

У этих детей не реализовано право гражданина Украины на получение паспорта. Необходимо срочно вносить изменения в постановление правительства



«Фактически этим детям ни по какому из документов, которые у них есть на руках, невозможно въехать на территорию Украины. это огромная проблема, потому что у этих детей не реализовано право гражданина Украины на получение паспорта. Необходимо срочно вносить изменения в постановление правительства. Только за вчерашний день на КПВВ «Майорское» не пропустили шесть человек, которые ехали оформлять паспорт гражданина Украины», – говорит консультант по правовой помощи Марина Пухир.

Пограничники говорят, что действуют в соответствии с постановлением Кабмина, и не могут впускать детей старше 14 лет без паспорта, даже если эти и юноши и девушки только едут его оформлять. Вместе с тем, офицеры заявляют, что пытаются найти выход из этой правовой коллизии.

«Этот запрет на пропуск детей указан в порядке, который обозначен постановлением Кабинета министров Украины. Мы вынуждены строго придерживаться всех требований этого документа. Но сейчас пограничники совместно с другими задействованными структурами, в частности с координационными центрами, делают все возможное, чтобы избежать таких случаев в дальнейшем. Надеюсь, что в скором времени эту правовую коллизию удастся исправить», – заявляет помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

Вместе с тем, существует закон о порядке въезда и выезда в страну. В первой же статье єтого закона указано, что гражданам Украины ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать во въезде на территорию Украины. Тем не менее, постановление Кабинета министров возымело большую силу, чем закон.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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