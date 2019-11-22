ООН направила гуманітарну допомогу на тимчасово окуповану територію Донбасу

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 21 листопада направило на тимчасово окуповану територію Донбасу гуманітарний конвой.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, 19 вантажівок прослідували до ОРДЛО через КПВВ «Новотроїцьке».

«Для жителів Донбасу направлено медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни», – зазначили у ДПСУ.

Нещодавно про черговий так званий «гумконвой» на окуповані території заявили у Росії. На територію України вантажівки заходять через неконтрольовані ділянки кордону, українські прикордонники не мають змоги перевіряти їх вміст. Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.