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21 листопада 2019, Київ 09:14
Новини | Політика

Росія надіслала 92-й «гумконвой» на окуповану частину Донбасу

В угрупованні «ЛНР» уже повідомили, що «автомобілі конвою» вже прибули до Луганська

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Росія надіслала на контрольовану російськими гібридними силами частину Донбасу чергову колону вантажівок. Як стверджує МНС Росії, автомобілі везуть «жителям Донецька і Луганська понад 370 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких дитячі продуктові набори».

В угрупованні «ЛНР» уже повідомили, що «автомобілі конвою» вже прибули до Луганська, де «невдовзі розпочнеться їхнє розвантаження».

Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

/**/ /**/ Будівля МЗС України в Києві
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Україна протестує проти чергового нелегального «гумконвою» Росії на Донбасі – МЗС

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.

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