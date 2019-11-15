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15 листопада 2019, Київ 17:18
Новини | Політика

Україна протестує проти чергового нелегального «гумконвою» Росії на Донбасі – МЗС

Будівля МЗС України в Києві

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Міністерство закордонних справ України 15 листопада висловило протест через черговий російський «гумконвой» на окупованій території Донбасу. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

«Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту. Вимагаємо від Росії під час організації так званих «гуманітарних конвоїв» неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України і своїх міжнародних зобов’язань», – написала в твітері речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Чергова колона вантажівок із Росії, які, як стверджує російська сторона, перевозили гуманітарний вантаж, в’їхала на контрольовану російськими гібридними силами частину Донбасу 14 листопада.

/**/ /**/ У МЗС прокоментували черговий російський «гумконвой»
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Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

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