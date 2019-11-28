Голова РНБО: наше завдання – зробити якомога більше гуманітарних коридорів на Донбасі

Українська влада збирається зробити якомога більше гуманітарних коридорів через лінію розмежування на Донбасі, заявив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час платформи «Діалог про мир та безпечну інтеграцію», передає УНІАН.

«Сьогодні не існує жодного коридору автомобільного зв’язку з територією окупованої Луганської області. Є обмеження на території Донецької області. Наше завдання – зробити якомога більше таких гуманітарних коридорів для того, щоби громадяни України могли спокійно пересуватися своєю країною», – сказав Данілов.

На лінії розмежування в Луганській області діє лише один КПВВ – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним. Чотири автомобільні пункти пропуску працюють у Донецькій області – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.