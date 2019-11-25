КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

За наказом Командувача об’єднаних сил усі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що протягом осені лінію розмежування перетнули понад 3,2 мільйона людей та 389 тисяч транспортних засобів.