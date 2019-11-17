У неділю бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 листопада 6 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних силу України.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

Військові зазначили, що втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Згідно з повідомленням, на ділянці розведення біля Станиці Луганської в неділю встановлювали відбійники на узбіччях дороги від мосту у напрямку КПВВ; у районі Золотого-4 – упорядковували територію на місці розбирання бліндажів; біля Богданівки і Петрівського – тривало розмінування.

«На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 2,6 гектара території та вилучено 40 ВНП. Загалом, з початку робіт, вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара», – вказали у штабі ООС.

Бойовики на своїх ресурсах звинуватили українських військових в обстрілі 17 листопада Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.