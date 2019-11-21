(Друкуємо мовою оригіналу)

Мост перед КПВВ в Станице Луганской отремонтировали и открыли. Несмотря на то, что обходной мост пока убирать не стали, сегодня люди в течение всего дня пользовались только отремонтированным основным пролетом. Заявления группировки «ЛНР» о том, что ремонт проходил с нарушениями строительных норм, на выбор людей не повлиял. А негатива звучало много. То, КАК Украина ремонтирует мост, российским гибридным силам не нравилось. Они систематически выпускали на подконтрольных каналах сюжеты, где говорилось, как плохо и как долго работают украинские рабочие.

Сначала жителям оккупированного Луганска рассказывали о том, что Украина вовсе не собирается восстанавливать мост.

«Украинская сторона не проводит никаких работ по подготовке к восстановлению моста. Киевские власти на сегодняшний день даже не приступили к разминированию своей территории», – говорилось в выпуске новостей от 4 сентября.

При этом работы по разминированию были закончены еще в середине августа. А с 1 по 9 сентября группировка не давала разрешения украинским рабочим приступить к восстановлению. Когда же рабочим все же дали возможность заняться делом, то в подконтрольных группировке СМИ начали постоянно обвинять их в затягивании процесса, а также безапелляционно заявлять, что Украина перенесет сроки завершения работ.

«Такую ситуацию может наблюдать каждый украинец в прямом эфире. Наблюдать и ждать, когда представители Киева в очередной раз разведут руками и заявят о переносе сроков восстановления пролета», – говорилось в выпуске новостей от 22 сентября.

Правда, временный обходной мост украинские рабочие закончили с недельным опережением срока. По планам его должны были открыть 11 октября, но он был готов уже 4 октября. После этого акценты в сюжетах сместились. Но недовольство не исчезло. Подконтрольные группировке СМИ переключились на качество конструкции обходного моста.

Сразу видно – конструкция обходного путепровода ненадёжна



«Даже при небольшом потоке людей сразу видно – конструкция обходного путепровода ненадёжна. Помост буквально шатается из стороны в сторону. Люди стараются идти по нему не спеша», – говорилось в выпуске за 5 октября, т.е. на следующий день после открытия обходного моста.

При этом рассказов самих людей, которые проходили через обходной мост, в сюжете не было. Позже кроме ненадежности конструкции пропагандисты вновь заговорили о затягивании украинской стороной сроков работ. Обвинения звучали даже за день до открытия моста, 19 ноября.

Украинские рабочие намеренно затягивают открытие моста

«Украинские рабочие намеренно затягивают открытие моста в Станице Луганской. Связано это с многочисленными нарушениями норм строительства. Например, из-за отсутствия опоры под новым металлическим пролетом, конструкция под собственным весом уже прогнулась. Это видно даже невооруженным глазом», – говорилось в сюжете одного из подконтрольных пророссийским силам каналов.

Еще несколько месяцев назад, тут не то, что моста, тут ничего не было – Владимир Зеленский

20 ноября ремонт моста был завершен. Также практически с недельным опережением сроков. Еще до начала восстановительных работ представитель фирмы-подрядчика говорил, что по плану мост должен быть готов до 27 ноября. На открытие моста приехал президент Владимир Зеленский.

Мы не только говорим, но и делаем

«Этот мост, мне кажется – это очень знаковая миссия. Она показывает, что мы действительно не просто хотим, но и что-то делаем», – сказал Владимир Зеленский.

Тем временем, критика со стороны группировки «ЛНР» не утихла. В сюжете об открытии моста украинскую сторону обвинили в нарушении технологий строительства, а также в том, что ширина моста меньше трех метров – что было оговорено в Минске.

«Но украинской стороне не до людских проблем. Рабочие собрали конструкцию чуть более 2,5 метров», – говорилось в сюжете.

Интересно, что 6 ноября этот же телеканал показывал сюжет, в котором озвучивалась иная информация.

«Меряем ширину пролета. Как видим, она действительно, 3 метра», – дословно говорилось в сюжете.

Это все пропаганда низкого пошиба и разжигание ненависти – Денис Казанский

Ничего удивительного в таком освещении ремонта станично-луганского моста нет, считает украинский журналист Денис Казанский. Медиа российских гибридных сил просто выполняют свою задачу.

Сегодня мост, завтра какая-нибудь дорога, послезавтра распятый мальчик



«Писать любой негатив в адрес нашей страны, постить фейки, гадости, глупости. Никакого другого смысла у них нет. Это все пропаганда низкого пошиба и разжигание ненависти. Сегодня это мост, завтра какая-нибудь дорога, послезавтра распятый мальчик, потом еще что-нибудь», – говорит Денис Казанский.

По словам журналиста, пропагандистов мало интересует то, что многие люди ездят на подконтрольную Украине территорию и видят, что тут происходит на самом деле. У них есть задача, и они ее выполняют. Люди тем временем через обновленный мост уже пошли.