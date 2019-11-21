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21 листопада 2019, Київ 23:00
Донбас.Реалії

«Не так строили мост!» Как с оккупированного берега реагируют на открытие Украиной перехода в Станице

Отремонтированный пролет моста в Станице Луганской

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Мост перед КПВВ в Станице Луганской отремонтировали и открыли. Несмотря на то, что обходной мост пока убирать не стали, сегодня люди в течение всего дня пользовались только отремонтированным основным пролетом. Заявления группировки «ЛНР» о том, что ремонт проходил с нарушениями строительных норм, на выбор людей не повлиял. А негатива звучало много. То, КАК Украина ремонтирует мост, российским гибридным силам не нравилось. Они систематически выпускали на подконтрольных каналах сюжеты, где говорилось, как плохо и как долго работают украинские рабочие.

Сначала жителям оккупированного Луганска рассказывали о том, что Украина вовсе не собирается восстанавливать мост.

«Украинская сторона не проводит никаких работ по подготовке к восстановлению моста. Киевские власти на сегодняшний день даже не приступили к разминированию своей территории», – говорилось в выпуске новостей от 4 сентября.

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При этом работы по разминированию были закончены еще в середине августа. А с 1 по 9 сентября группировка не давала разрешения украинским рабочим приступить к восстановлению. Когда же рабочим все же дали возможность заняться делом, то в подконтрольных группировке СМИ начали постоянно обвинять их в затягивании процесса, а также безапелляционно заявлять, что Украина перенесет сроки завершения работ.

«Такую ситуацию может наблюдать каждый украинец в прямом эфире. Наблюдать и ждать, когда представители Киева в очередной раз разведут руками и заявят о переносе сроков восстановления пролета», – говорилось в выпуске новостей от 22 сентября.

Правда, временный обходной мост украинские рабочие закончили с недельным опережением срока. По планам его должны были открыть 11 октября, но он был готов уже 4 октября. После этого акценты в сюжетах сместились. Но недовольство не исчезло. Подконтрольные группировке СМИ переключились на качество конструкции обходного моста.

Сразу видно – конструкция обходного путепровода ненадёжна
подконтрольные группировке "ЛНР" СМИ


«Даже при небольшом потоке людей сразу видно – конструкция обходного путепровода ненадёжна. Помост буквально шатается из стороны в сторону. Люди стараются идти по нему не спеша», – говорилось в выпуске за 5 октября, т.е. на следующий день после открытия обходного моста.

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При этом рассказов самих людей, которые проходили через обходной мост, в сюжете не было. Позже кроме ненадежности конструкции пропагандисты вновь заговорили о затягивании украинской стороной сроков работ. Обвинения звучали даже за день до открытия моста, 19 ноября.

Украинские рабочие намеренно затягивают открытие моста
подконтрольные группировке «ЛНР» СМИ

«Украинские рабочие намеренно затягивают открытие моста в Станице Луганской. Связано это с многочисленными нарушениями норм строительства. Например, из-за отсутствия опоры под новым металлическим пролетом, конструкция под собственным весом уже прогнулась. Это видно даже невооруженным глазом», – говорилось в сюжете одного из подконтрольных пророссийским силам каналов.

Отремонтированный пролет моста
Отремонтированный пролет моста

Еще несколько месяцев назад, тут не то, что моста, тут ничего не было – Владимир Зеленский

20 ноября ремонт моста был завершен. Также практически с недельным опережением сроков. Еще до начала восстановительных работ представитель фирмы-подрядчика говорил, что по плану мост должен быть готов до 27 ноября. На открытие моста приехал президент Владимир Зеленский.

Мы не только говорим, но и делаем
Владимир Зеленский

«Этот мост, мне кажется – это очень знаковая миссия. Она показывает, что мы действительно не просто хотим, но и что-то делаем», – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский перед мостом в Станице Луганской
Владимир Зеленский перед мостом в Станице Луганской

Тем временем, критика со стороны группировки «ЛНР» не утихла. В сюжете об открытии моста украинскую сторону обвинили в нарушении технологий строительства, а также в том, что ширина моста меньше трех метров – что было оговорено в Минске.

«Но украинской стороне не до людских проблем. Рабочие собрали конструкцию чуть более 2,5 метров», – говорилось в сюжете.

Интересно, что 6 ноября этот же телеканал показывал сюжет, в котором озвучивалась иная информация.

«Меряем ширину пролета. Как видим, она действительно, 3 метра», – дословно говорилось в сюжете.

Это все пропаганда низкого пошиба и разжигание ненависти – Денис Казанский

Ничего удивительного в таком освещении ремонта станично-луганского моста нет, считает украинский журналист Денис Казанский. Медиа российских гибридных сил просто выполняют свою задачу.

Сегодня мост, завтра какая-нибудь дорога, послезавтра распятый мальчик
Денис Казанский


«Писать любой негатив в адрес нашей страны, постить фейки, гадости, глупости. Никакого другого смысла у них нет. Это все пропаганда низкого пошиба и разжигание ненависти. Сегодня это мост, завтра какая-нибудь дорога, послезавтра распятый мальчик, потом еще что-нибудь», – говорит Денис Казанский.

Денис Казанский
Денис Казанский

По словам журналиста, пропагандистов мало интересует то, что многие люди ездят на подконтрольную Украине территорию и видят, что тут происходит на самом деле. У них есть задача, и они ее выполняют. Люди тем временем через обновленный мост уже пошли.

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