Міст у Станиці Луганській: роботи з укладання металоконструкцій завершені

У Луганській обласній державній адміністрації повідомили, що у неділю завершилися роботи із укладання металоконструкцій мосту в Станиці Луганській.

«Працівники ТОВ «Укртрансміст» закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ «Станиця Луганська». Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту», – йдеться в повідомленні адміністрації.

Раніше голова Луганської облдержадміністрації Віталій Комарницький заявив, що зруйнований міст в районі Станиці Луганської відновлять в заплановані терміни – до 27 листопада поточного року.

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської на Луганщині відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.