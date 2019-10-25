Міст у Станиці Луганській буде відновлено за графіком – голова Луганської ОДА

Зруйнований міст через Сіверський Донець в районі Станиці Луганської відновлять в заплановані терміни – до 27 листопада поточного року, запевнив в ефірі програми Радіо Свобода «Ваша Свобода» голова Луганської облдержадміністрації Віталій Комарницький.

«В цьому у мене немає жодних сумнівів. Існує графік. Щовечора проводжу наради щодо будівництва цього мосту. Мінімум раз на тиждень виїжджаю на місце, знаю ситуацію, до 27 листопада він буде побудований», – зазначив Віталій Комарницький.

Відсутність поблизу великих промислових міст, адже Луганськ окупований, ускладнює процес ремонту, каже посадовець.

«Є робочі моменти. Наприклад, найближча точка доставки бетону – це Лисичанськ або Рубіжне, тобто більш ніж 150 кілометрів. Це, звичайно, абсурд возити звідти. Але, на превеликий жаль, такий стан нашої промисловості», – додав Комарницький.

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської на Луганщині відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.