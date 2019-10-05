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05 Жовтень 2019, Київ 19:07
Новини | Події

На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід – Офіс президента

Переправа через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській, 5 жовтня 2019 року

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На мосту біля Станиці Луганської на Луганщині відкрили тимчасовий перехід, повідомив Офіс президента України.

«На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку», – розповіли в Офісі президента.

В ОП очікують, що роботи на переправі завершать до 15 листопада.

Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото
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Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів

Відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській почалося на початку вересня після того, як розібрали блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

В Станиці Луганській починають ремонтувати міст – відео
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В Станиці Луганській починають ремонтувати міст – відео

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