На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід – Офіс президента

На мосту біля Станиці Луганської на Луганщині відкрили тимчасовий перехід, повідомив Офіс президента України.

«На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку», – розповіли в Офісі президента.

В ОП очікують, що роботи на переправі завершать до 15 листопада.

Відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській почалося на початку вересня після того, як розібрали блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.