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Прошедшие Донбасс и Сирию боевики из «Союза добровольцев Донбасса» стали главными титушками вместо сотрудников МВД и ФСБ, которым Кремль урезает финансирование.

«Новыми царями» уличного насилия в России стали «повар Путина» и «отец ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и спонсор «русской весны» в Украине бизнесмен Константин Малофеев. Об этом говорится в новом расследовании российского издания «Медуза».

Зачем Кремль до сих пор содержит организации боевиков с Донбасса? И куда России девать наиболее «идейных», если ее политика изменится?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

– Мария, организация «Союз добровольцев Донбасса» существует достаточно долго. Это боевики или это просто люди, которые «разжигали» так называемую «русскую весну»?

Эти люди зарабатывают тем, что перемещаются из одной горячей точки в другую. Это такой элитный вариант пенсии для наемников

Мария Кучеренко: Безусловно мы можем сказать, что это боевики. Более того, очень часто это боевики, у которых в анамнезе не одна война, не только российская агрессия против Украины.

Но если мы говорим о так называемых представителях «Союза добровольцев Донбасса» на Балканах, тот же Виктор Заплатин, этот человек был на боснийской войне в составе так называемого 3-го русского добровольческого отряда. Он попал на эту войну сразу после того, как туда попал Игорь Гиркин. То есть, эти люди зарабатывают тем, что перемещаются из одной горячей точки в другую. Это такой элитный вариант пенсии для наемников. Это профессиональные наемники, убийцы, не всегда кадровые военные.

Война перешла в информационную плоскость, она идет едва ли не с артиллерией наравне

В расследовании «Медузы» очень грамотно обозначен аспект, что эти политтехнологи, которые сами не брали в руки оружие, но разжигали ненависть, агитировали за имперские настроения, привели к тому, что произошла агрессия России против Украины. Они не просто работают на силовиков, они сами силовики. Это нельзя отрицать. Война перешла в информационную плоскость, это не отменяет того, что летят «грады», стреляет артиллерия. Но эта информационная составляющая идет едва ли не с артиллерией наравне.

Потому что если бы все эти силовые акции не имели поддержки, если бы это все не было вдохновлено легендой, рассказанной достаточно талантливо, то это все было бы невозможно.

Если углубиться в корень конфликта на Востоке Украины, то увидим, что это искусственный конфликт. Это не Косово, у которого многолетняя историческая подоплека. Для того, чтобы разжечь этот искусственный конфликт, нужны определенные умения и навыки. И эти навыки, примененные в военных целях, я бы рассматривала как некую принадлежность этих людей к силовикам.

– То есть, сейчас эти члены «Союза добровольцев Донбасса» воюют против Майдана уже на территории Российской Федерации, туда переместился фронт. И сейчас появилась своеобразная опричнина в Российской Федерации, как во времена Ивана Грозного?

Мария Кучеренко: В рассказе Сорокина «День опричника» прямо было предсказано то, что происходит сегодня. Эти все парамилитарные организации под патронатом спецслужб устраивают новую опричнину, что мы и видим в сегодняшней России.

– С чем вы это связываете? По сообщению самих силовиков, в тексте «Медузы» об этом говорится, со средины 2010 годов урезается финансирования ФСБ, специальным отделениям МВД, сейчас этим занимаются эти боевики. Почему все так перевернулось?

Люди Суркова отвечают за дестабилизацию, такие полусиловые, полутеатральные акции



Мария Кучеренко: Потому что в отношении оккупированных территорий и в отношении в целом насилия, внутреннего и внешнего в России, произошло некое распределение ролей.

Если ФСБ отвечает на линейность, подчиненность, прямые силовые акции, то люди Суркова отвечают за дестабилизацию, такие полусиловые, полутеатральные акции. Это логично, потому что ФСБ не устраивает такие уличные театры.

– Такое было в Екатеринбурге, когда люди протестовали против строительства храма в центре города, приехали 200 накачанных титушек, там было столкновение. Во всех местах, где были акции гражданского неповиновения, появляются эти люди. И благодаря расследованию понятно, кто эти люди.

Выгоднее не бить лица недовольным, а делать это под предлогом якобы общественного диалога в России

Мария Кучеренко: Да, это организации с уже существенной историей. Но здесь надо говорить скорее не об организационном делении, а о том, что это постмодернистская реальность, где выгоднее не бить лица недовольным, а делать это под предлогом якобы общественного диалога в России, где никакого поля для общественного диалога не осталось.

– Михаил, на сайте InformNapalm последний материал о «Союзе добровольцев Донбасса» датируется июлем 2017 года. Говорит ли это о том, что деятельность этой организации больше не касается Украины?

Михаил Макарук: Нет, почему не касается. Количество того люмпена, у которого было желание ехать в Украину, кардинально уменьшилось. Поэтому у нас эта организация больше занимается решением проблемой выживания тех, кто стал инвалидами. Они с боевой организацией превратились на патронажную службу.

– Какое сейчас эта организация имеет отношение к Украине?

Михаил Макарук: Российской пропаганде нужно лепить героев. И взращивание именно тех, кто помогает так называемым «ветеранам» великой войны против Украины, как раз то, что нужно. Привезли сухпаек, бутылку водки, показали это все на камеры. Это все регулярно показывается на «Луганск-24», «Новороссия-ТВ» и так далее.

– Следит ли InformNapalm за тем, что происходит в этом «Союзе добровольцев Донбасса»? Как раз ваш материал 2017 года посвящен тому, что одна из организаций, которая учреждала этот союз, вышла из его состава, потому что якобы он предал идеалы так называемой «русской весны». Это продолжается, организация распадается?

Донбасс перестал быть финансово выгодным. Поэтому они вербуют людей для других авантюр Кремля

Михаил Макарук: Да, конечно. Уже не то финансирование, меньший приток кадров. И большинство тех, у кого есть боевой опыт, рвутся воевать в Сирию, в Ливию, Йемен. Туда, где больше платят.

Донбасс перестал быть финансово выгодным. Поэтому они сконцентрировали свое внимание на вербовании людей для других авантюр Кремля.

– Какую роль сыграл этот «Союз добровольцев Донбасса» в так называемой «русской весне»?

Михаил Макарук: Это была четко запланированная организация под патронатом главного управления разведки России и сил спецопераций Вооруженных сил России для создания партизанских движений. Позже это стало более идеологической составляющей для вербования так называемых добровольцев, которых потом перебили.

– Зачем эту организацию продолжают финансировать? Проводят так называемые «добровольческие игры»? Они ожидают, что вернутся на Донбасс и снова начнутся боевые действия?

Михаил Макарук: Россияне не собираются прекращать этот конфликт. Им нужны будут старые организации, которые смогут привлечь новых людей. Это и идеологическая составляющая, чтобы показать «мы своих не бросаем». И это информационная составляющая, чтобы кормить пропагандой.

Мария Кучеренко: «Союз добровольцев Донбасса» помимо озвученного, нужен для того, чтобы у Суркова оставались аргументы во внутривидовой борьбе. Непосредственно в ОРДЛО все большая роль отходит ФСБ, но Сурков не совсем оттуда ушел. Он заведует идеологической частью, ответственен за всяческие акции, провокации. Чтобы внутри этих башен Кремля у него оставался силовой аргумент, есть вот такая организация.

– Журналисты «Медузы» говорят, что это связывается с Евгением Пригожиным. Он сейчас политически достаточно сильная личность в России. Получается, его союз с Сурковым говорит о том, что и Владислав Сурков усиливается?

Мария Кучеренко: Я бы не сказала, что уместно говорить о союзе Пригожина с Сурковым, потому что некоторое время это был антагонизм. Сейчас мне трудно судить о том, как это устроено.

Тут нельзя увлекаться преданиям этим подкованным кремлевским играм слишком большого значения, они все равно делают одно дело. И все равно Российская Федерация заинтересована, чтобы конфликт продолжался.

– Мария, Российская Федерация, вовлекая в конфликт на Донбассе огромное количество добровольцев, понимала ли, что они вернутся на территорию Российской Федерации и с ними нужно что-то делать? И если предположить, что власть в России станет более мягкой, что делать с этим людьми дальше?

Мария Кучеренко: Я не думаю, что в рамках проблемы-2024 власть станет мягче, думаю, у нас произойдут обратные процессы. Это будет внутренняя дестабилизация. Вот в этой ситуации все эти люди смогут быть той силой, которую выгодно привлекать на свою сторону для создания беспорядков в интересах тех или иных политических групп. А с другой стороны, если эту силу не накормить, она станет плохо контролируемой и тогда потребуется как-то этих людей утилизировать.

Если вспомнить историю самых горячих дней войны, когда потери России были огромными, мы видели мало сцен похорон в России. И не потому, что здесь не было русских военных. Вероятно, был дан приказ назад не возвращать. Не понятно, что с ними делать, ни с живыми, ни с мертвыми.

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