Зеленський обговорив із Меркель підготовку до зустрічі в «нормандському форматі» – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель ситуацію на Донбасі та підготовку до зустрічі лідерів «нормандського формату», повідомив Офіс президента України зранку 31 жовтня.

«Анґела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського – після закінчення семи днів тиші», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі. Меркель і Зеленський погодилися з необхідністю посилення взаємодії в цьому напрямі.

На вебсайті канцлера Німеччини уточнюють, що телефонна розмова відбулася 30 жовтня.

29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде «добре підготовлена» і не «вестиме до порожніх розмов».