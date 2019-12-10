На першому етапі обміну «всіх на всіх» Київ хоче повернути 77 бранців із ОРДЛО – Лутковська

Українська сторона в рамках першого етапу обміну у форматі «всіх на всіх» очікує на повернення 77 українців, утримуваних на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донецької та Луганської областей, повідомила агенції УНІАН представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська.

«77 осіб – це та кількість осіб, яку ми можемо повернути станом на сьогоднішній день. Це підтверджені особи з боку Донецька (53 особи) та Луганська (24 особи)», – заявила Лутковська.

За її словами, процес погодження списків на обмін ще триває.

«Перший крок (обміну – ред.) – це всі підтверджені на всіх підтверджених, а другий крок – всі розшукувані на всіх розшукуваних, тому що ми знаємо, що люди там є, у нас є довідки, які підтверджують, що вони знаходяться в місцях позбавлення волі, але їх не підтвердили ще в ході наших перемовин», – сказала Лутковська.

Найближче обговорення питання обміну з бойовиками відбудеться 18 грудня, коли заплановане наступне засідання Тристоронньої контрактної групи в Мінську.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, серед іншого, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.