Москалькова «відстежує долю» за ґратами в Україні 36 росіян, але нічого конкретного про обмін не каже – ЗМІ

Омбудсман Росії Тетяна Москалькова заявила у коментарі «Інтерфаксу», що «відстежує долю» 36 росіян в українських в’язницях та СІЗО, але списки на обмін «формують інші органи», і про якісь конкретні дати вона теж не може говорити.

«У моєму списку тих, хто звернувся до мене сам або через родичів, зараз 36 осіб, які перебувають у зоні моєї особливої уваги. Звертаюся до українського уповноваженого Людмили Денісової, щоб відстежувала, повідомляла про стан здоров'я», – сказала вона.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко трохи більше тижня тому заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що підготовка нового обміну між Україною і Росією перебуває у вирішальний стадії.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

Також до Києва повернулися 11 політв’язнів. Серед звільнених були Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.

Україна в рамках обміну видала Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зрадіew Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​