Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Жовтень 2019, Київ 19:44
Новини | Події

Путін призначив Вишинського в консультативну раду з прав людини

Кирило Вишинський

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін призначив учасника «обміну 35 на 35» Кирила Вишинського до Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Відповідний указ 21 жовтня опубліковано на російському Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

7 жовтна стало відомо про призначення колишнього голови «РИА Новости Украина» Вишинського на посаду виконавчого директора інформагентства «Россия сегодня».

Обвинувачений в Україні за кількома статтями Кримільного кодексу Кирило Вишинський був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії 7 вересня в рамках обміну "35 на 35".

/**/ /**/ /**/ За словами Вадима Пристайка, цей обмін буде значно складнішим за попередні, оскільки обміняти хочуть три групи людей
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Голова МЗС про обмін: процес перебуває у вирішальній стадії

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG