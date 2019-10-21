Путін призначив Вишинського в консультативну раду з прав людини

Президент Росії Володимир Путін призначив учасника «обміну 35 на 35» Кирила Вишинського до Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Відповідний указ 21 жовтня опубліковано на російському Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

7 жовтна стало відомо про призначення колишнього голови «РИА Новости Украина» Вишинського на посаду виконавчого директора інформагентства «Россия сегодня».

Обвинувачений в Україні за кількома статтями Кримільного кодексу Кирило Вишинський був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії 7 вересня в рамках обміну "35 на 35".

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.