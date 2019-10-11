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Дата следующего обмена пленными между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что это будет «масштабный обмен», и он должен случиться «в ближайшее время». А готовятся ли группировки «ЛДНР» к этому? Радио Донбасс.Реалии искало признаки подготовки к обмену.

В эксклюзивном комментарии Крым.Реалии ТВ Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона под встречу в «нормандском формате» подготовила две позиции по поводу обмена. И после встречи должна быть названа дата.

Говорим про два обмена: есть, кто в России, и есть, кто в «ДНР»

«Именно на «нормандском формате», были договоренности, поднимется самый главный вопрос – это обмен людей, там их два обмена: есть у нас люди, которые на территории России, есть, которые на территории «ДНР», – рассказал Владимир Зеленский.

Есть признаки, что в «ЛДНР» готовят людей к обмену – Олег Котенко

Главный признак того, что «ЛДНР» готовятся к обмену – они перемещают пленных в места, откуда их легче будет забрать, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. По его словам, это происходит в обеих группировках.

В Макеевку в одно место две недели свозят людей, которые уже были осуждены

«В город Макеевка последние две недели свозят людей, которые уже были осуждены. Туда завезли уже более 10 человек. Вероятнее всего, это говорит о том, что какие-то движения они создают. Знаю, что из исправительных колоний в городе Луганске также забирают людей и перевозят их в луганский следственный изолятор. То есть людей, которые уже получили срок. Они отсиживали, а их переводят. Это, скажем так, тот знак, когда людей подготавливают на обмен», – говорит Котенко.

Косвенным признаком подготовки к обмену может быть и вынесение приговоров – как в группировках, так и на подконтрольной Украине территории. Например, только за последнее время в «ДНР» «осудили» нескольких украинских военных, а также местных жителей. Например, в начале октября к 18 годам «приговорили» украинского танкиста Богдана Пантюшенко. А к 30 годам – военнослужащего 30-й мехбригады Владимира Воскобойника. На подконтрольной же Києву территории на днях к 9 годам тюрьмы приговорили 3 боевиков группировки «ДНР». Об этом говорится на Facebook-странице СБУ.

По словам Олега Котенко, осужденных лиц проще обменивать. Правда, по его мнению, вынесение приговоров может и не быть признаком подготовки на обмен. Так как есть много примеров, когда людей давно осудили, но на обмен так и не подтверждают.

Также косвенно о подготовке к обмену может говорить информация об увеличении количества подтвержденных группировками людей. Переселенка из Первомайска Светлана (имя изменено в целях безопасности), которая пытается найти хоть какую-то информацию об арестованной в «ЛНР» подруге Елене Сорокиной, в интервью Радио Донбасс.Реалии рассказывала, что с лета этого года список подтвержденных группировками лиц увеличился с 19 до более чем 70 человек.

Когда сменились переговорщики в Минске, тогда пошел какой-то процесс

«Когда началось движение – это было начало июня. Те пошли на переговоры и начали каких-то людей подтверждать. До этого звучала цифра 19 человек. Еще с 2017 года. Потом же, когда сменилось руководство, сменились переговорщики в Минске, тогда пошел какой-то процесс», – говорит Светлана.

Однако остается несколько вопросов, на которые нет ответов, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. Кого именно готовят на обмен? Есть ли они в украинских списках? Также есть информация, что это будет 50 человек. Хотя, по данным организации «Патриот», подтвержденных там больше 100 человек. А по данным СБУ – 227.

О том, кого российские гибридные силы незаконно удерживают в тюрьмах, читайте в серии под тэгом #Незабуті в Facebook.

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