(Друкуємо мовою оригіналу)

Год назад в Первомайске исчезла местный предприниматель Елена Сорокина. По данным друзей, она была задержана так называемым «МГБ ЛНР». Где конкретно находится Елена и как оккупационная администрация это объясняет – не известно: группировка никого к женщине не подпускает и никакой информации не дает.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» совместно с Центром гражданских свобод в серии #Незабуті открывает истории пленных и заложников, содержащихся в неволе на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – в подвалах, СИЗО, колониях и «концлагере» на территории арт-фонда «Изоляция».

Елена Сорокина – жительница Первомайска Луганской области. Когда-то работала на Первомайском механическом заводе, но после сокращений на предприятии занялась предпринимательством – открыла зоомагазин. У Елены практически не было родственников. Родители умерли еще до войны. Детей не было. Из близких – друзья-предприниматели. Елена – добрейший человек, рассказывает ее подруга Светлана (имя в целях безопасности изменено): всегда всем помогала, особенно это проявилось во время войны.

Она меня много раз спасала, когда бомбежки были



«Начинаешь оценивать друзей, когда приходят сложные моменты. И даже некоторые родственники остаются позади, а друзья остаются всегда рядом. Она меня много раз спасала, когда бомбежки были. Рисковала. Приносила еду, когда я по несколько дней не могла вылезти из подвала. С мамой мы вдвоем остались. Было такое, что нас сильно бомбили, и не было полгода света. А у нее был. Она наварит еды, напечет пирожков, и несет нам», – рассказывает Светлана.

Зоомагазин у нее не только для заработка, но и для удовольствия: Елена очень любит животных. Во время боевых действий, когда многие покинули город, она подкармливала бездомных собак и кошек.

Она не боялась говорить, что Первомайск – Украина

Елена не скрывала своей проукраинской позиции. Это и могло стать причиной ее задержания, считает Светлана.

Ее мнение знали очень многие в городе



«Живя там, при той «власти», она не скрывала, что Первомайск – Украина. И он будет украинским. Она не боялась этого говорить. И ее мнение знали очень многие в городе», – рассказывает Светлана.

Исчезла Елена 30 октября. До этого она каждый день выходила на связь по телефону и вечером заходила в соцсети. Уже на следующий день друзья начали ее искать – обзванивали знакомых в Первомайске. Разыскали крестную Елены. У нее были ключи от квартиры. Но дома Елены не оказалось.

Шел дождь, а ее белье висело на улице



«Шел дождь 31 числа. И 30-го тоже. А ее белье весело на улице. «Сушилось», так сказать. И свет горел. Мы поняли, что она исчезла 30 числа. В принципе, разгрома в квартире не было. Но на кухне были ящики вывернуты», – говорит Светлана.

Через ООН удалось узнать, что Елена в «МГБ»

В местной «полиции», подконтрольной российским гибридным силам, заявление принимать не хотели. Говорили, что не нужно ничего писать, они и так будут ее искать. А 2 ноября Елену в наручниках и в сопровождении людей в форме привозили сначала к крестной, а потом домой. Проводили обыски. Практически сразу с помощью правозащитников друзья Елены связались с мониторинговой миссией ООН по правам человека. Те отправили запрос в так называемую «прокуратуру ЛНР». Ответ пришел в декабре. В нем говорилось, что Елена Сорокина задержана вооруженным формированием «МГБ ЛНР» по «подозрению в совершении преступления». О каком «преступлении» речь – не было сказано. После этого о судьбе Елены никакой информации не появлялось – кроме одного слуха, который недавно распространяли в Первомайске.

В городе пустили слух, что Елену по решению «суда» расстреляли



«В июле по городу «военные», которые там служат (то есть боевики «ЛНР» – ред.), пустили слух, что Елену по решению «суда» расстреляли», – рассказывает Светлана.

Слухам Светлана не верит, но и никакой другой информации о Елене найти не может. На подконтрольной Украине территории друзья Елены Сорокиной написали заявление в полицию об исчезновении, а также подали данные в центр освобождения пленных при СБУ. По имеющейся у Светланы информации, группировка «ЛНР» в списках на обмен Елену Сорокину не подтверждает.

По данным СБУ, на оккупированной части Донбасса подконтрольные Кремлю группировки незаконно удерживает под стражей, по крайней мере, 227 человек. Преподаватели и перевозчики, студенты и пенсионеры, врачи, военные, волонтеры: среди содержащихся в тюрьмах есть как те, кто пострадал за свои проукраинские действия или участие в боях против российских гибридных сил, так и простые гражданские заложники, за задержаниями которых стоит месть, шантаж или отъем бизнеса. Чтобы узнать судьбы других людей, захваченных оккупационными администрациями, введите в Фейсбуке хештег #Незабуті.

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