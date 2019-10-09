Дата наступного обміну буде відома після зустрічі «нормандської четвірки» – Зеленський

Дата наступного обміну утримуваними між Україною та Росією буде відома після зустрічі лідерів «нормандської четвірки». Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ексклюзивному коментарі журналісту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ від час відвідин виставки «Зброя та безпека».

За словами президента, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання не має.

«Саме на «нормандському форматі», були домовленості, що підніметься найголовніше питання – це обмін людей, там їх два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території ДНР», – зазначив глава держави.

Детальніше про це дивіться у програмі Крим.Реалії на сайті та YouTube Радіо Свобода 12 жовтня о 12.00.

2 жовтня Зеленський заявив, що схвалення «формули Штайнмаєра» усунуло останні перешкоди до проведення саміту «нормандської четвірки». «Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже дату», – сказав президент.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

За даними СБУ, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців, повідомила Служба безпеки України.