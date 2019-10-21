Офіс президента: відбулося засідання з питань зниклих безвісти на Донбаcі та заручників

В Офісі президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що в зустрічі взяли участь родичі зниклих безвісти та заручників, представники ОП, громадських організацій, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Учасники засідання обговорили питання соціального захисту родин заручників та осіб, які зникли безвісти під час бойових дій на Донбасі. На зустрічі презентували основні положення законопроєкту, який має вирішити соціальні проблеми родин заручників і зниклих безвісти. Зокрема, пропонується надавати родинам соціальну, правову та психологічну підтримку. Також передбачається медична допомога під час реабілітації звільнених осіб.

У жовтні Служба безпеки України повідомила, що на непідконтрольній українській владі території Донбасу 257 людей зникли безвісти, 240 – незаконно позбавлені волі.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.