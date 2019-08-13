Бойовики майже рік утримують студента з проукраїнськими настроями – правозахисники

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» утримують Сергія Русинова, студента з проукраїнськими настроями, повідомила «Східна правозахисна група» у Facebook.

За її даними, студента другого курсу коледжу культури та мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в Луганську.

«За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд «ЛНР» засудив Сергія Русинова до шістьох років позбавлення волі і відправив його в Слов'яносербську колонію №60. Сергій не внесений до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну», – пишуть правозахисники у Facebook.

«Східна правозахисна група» зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.

За даними Служби безпеки України, 258 осіб значаться як зниклі безвісти на Донбасі, ще 223 особи – як незаконно позбавлені волі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.