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19 грудня 2019, Київ 14:36
Новини | Політика

Кучма: 20 грудня має відбутися скайп-конференція про обмін полоненими

«Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання, зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину»

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Переговори про обмін полоненими у рамках Тристоронньої контактної групи тривають, 20 грудня сторони спробують провести скайп-конференцію, повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

«Напередодні була дуже тривала зустріч. Нам би хотілось мати результати набагато кращі, ніж маємо. Але, з урахуванням зустрічі лідерів Франції, Німеччини, РФ і президента Зеленського в Парижі, серед усіх проблем ситуації на Донбасі вчора на першому місці для нас були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб. Нам не вдалося досягти того, чого хотілося», – сказав Кучма в коментарі, поширеному його речницею Даркою Оліфер.

«Ми сьогодні зустрілись у президента, поговорили про результати, щойно я переговорив і з Гризловим (представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов – ред.). Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання, зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться – невідомо», – додав він.

18 грудня відбулося останнє засідання ТКГ під головуванням Мартіна Сайдіка, він залишає посаду спецпредставника голови ОБСЄ щодо Донбасу
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У Мінську не виконали те, про що Зеленський та Путін домовилися в Парижі

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «норманської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. І останнє у цьому році. Дискусії тривали до пізнього вечора.

У Парижі наполягали, що домовленості лідерів України, Росії, Німеччини та Франції щодо обміну полоненими та щодо чергових ділянок розведення військ на Донбасі будуть формалізовані у Мінську. Але цього наразі не сталося.

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