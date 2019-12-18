У Мінську не домовилися про обмін полоненими на Донбасі – Сайдік

На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що відбувалося 18 грудня в Мінську, не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», повідомив за підсумками переговорів Спеціальний представник голови ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

«Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими, щоб реалізувати домовленості у Парижі. Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього», – сказав Сайдік.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, головним питанням була реалізація паризької домовленості лідерів «нормандського четвірки» щодо обміну полоненими до Нового року.

Переговори йшли важко, представники Росії не йшли на поступки і на засіданні гуманітарної підгрупи, і на зустрічі самої ТКГ, сказав Радіо Свобода представник делегації України. Вони вимагали, щоб Україна домовлялася з ОРДЛО.

Делегаціям довелося призначити ще одне засідання для обговорення питання обміну, яке почалося о 20:00 і затягнулося до пізнього вечора.

Представники ОРДЛО звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну.

Обмін мав би відбутися до Нового року, як домовилися лідери України, Німеччини, Франції і Росії на саміті у Парижі. Але списки не узгоджені, остаточних цифр на обмін наразі немає, сказала представниця угруповання «ДНР» Наталія Ніканорова.

Нові ділянки для розведення сил і засобів ураження також не узгоджені.

Водночас ТКГ схвалила заяву про прихильність сторін дотриманню режиму тиші, який було оголошено у липні, і який постійно порушується.

Сьогодні відбулося останнє засідання ТКГ під головуванням Мартіна Сайдіка, він залишає посаду спецпредставника голови ОБСЄ щодо Донбасу після чотирьох із половиною років роботи. На засіданні у Мінську була його наступниця Гайді Грау, але від коментарів пресі вона відмовилася.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Також підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.