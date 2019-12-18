Сайдік закінчує роботу представника ОБСЄ на переговорах щодо Донбасу

Спеціальний представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську Мартін Сайдік з нагоди закінчення своєї діяльності на цій посаді зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, повідомила пресслеслужба МЗС Білорусі.

МЗС Білорусі повідомило про зустріч керівника відомства Володимира Макея зі Спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Мартіном Сайдіком з нагоди закінчення його діяльності на цій посаді.

«В ході зустрічі сторони обговорили результати діяльності Тристоронньої контактної групи під керівництвом Сайдіка, перспективи українського врегулювання, в тому числі з урахуванням саміту «нормандської четвірки» у Парижі. Макей наголосив на неприпустимості зловживання доброю волею білоруської сторони і здійснення учасниками засідань у Мінську будь-яких провокаційних дій, що здійснюються в обхід домовленостей у рамках ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що білоруська сторона висловилась за продовження «конструктивної взаємодії» з наступницею Сайдіка – швейцарською дипломаткою Гайді Грау.

Мартін Сайдік став представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України 22 червня 2015 року.

У столиці Білорусі Мінську 18 грудня проходить засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, коли сторони проведуть перші після «нормандської зустрічі» 9 грудня переговори.

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує передусім обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.