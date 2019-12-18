Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 грудня 2019, Київ 14:26
Новини | Політика

Сайдік закінчує роботу представника ОБСЄ на переговорах щодо Донбасу

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік

Дивитись коментарі

Спеціальний представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську Мартін Сайдік з нагоди закінчення своєї діяльності на цій посаді зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, повідомила пресслеслужба МЗС Білорусі.

МЗС Білорусі повідомило про зустріч керівника відомства Володимира Макея зі Спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Мартіном Сайдіком з нагоди закінчення його діяльності на цій посаді.

«В ході зустрічі сторони обговорили результати діяльності Тристоронньої контактної групи під керівництвом Сайдіка, перспективи українського врегулювання, в тому числі з урахуванням саміту «нормандської четвірки» у Парижі. Макей наголосив на неприпустимості зловживання доброю волею білоруської сторони і здійснення учасниками засідань у Мінську будь-яких провокаційних дій, що здійснюються в обхід домовленостей у рамках ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що білоруська сторона висловилась за продовження «конструктивної взаємодії» з наступницею Сайдіка – швейцарською дипломаткою Гайді Грау.

Мартін Сайдік став представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України 22 червня 2015 року.

Сайдік: потрібно працювати стосовно кожної людини, щоб визначити її майбутню долю
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Представник ОБСЄ: контактна група в Мінську готує «великий обмін» утримуваними особами

У столиці Білорусі Мінську 18 грудня проходить засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, коли сторони проведуть перші після «нормандської зустрічі» 9 грудня переговори.

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує передусім обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG