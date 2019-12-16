У Мінську представники ОРДЛО зустрілися з депутатом Бундестагу, посольство України – проти

У столиці Білорусі Мінську 15 грудня відбулася зустріч представників непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і депутата німецького парламенту від праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини», депутата ПАРЄ Ульріха Йоме.

«Ми провели першу неформальну розмову тут, у Мінську. Я про цю розмову поінформував посла України. Ми, представники партії «Альтернатива для Німеччини», хотіли б виступити чесними посередниками і будемо інформувати і німецькі, і українські відомства про те, що відбулося і про плановані розмови», – цитує Йоме агентство БелаПАН.

Німецький депутат висловив сподівання, що «в найближчі місяці завдяки таким зустрічам зможемо зробити значні кроки в напрямку миру» на Донбасі.

«Я буду вести переговори і з українською стороною, тому що питання перемир’я припускають наявність двох сторін», – сказав німецький політик.



Йоме пояснив, що в Раді Європи він висунув ініціативу налагодження переговорів між так званими «ДНР» та «ЛНР» і Україною, а також дати можливість Донецьку і Луганську викласти в Раді Європи свою позицію.

Депутат ПАРЄ вважає, що в переговорах між Німеччиною, Францією, Росією та Україною «відсутній дуже важливий учасник – окремі райони Донецької і Луганської областей», а ініціатива щодо їхнього залучення до переговорного процесу також обговорювалася всередині фракції «Альтернатива для Німеччини», заявив Йоме.

Сайти бойовиків пишуть, що троє їхніх представників взяли участь у цій зустрічі. Повідомляється зокрема, що представник угруповання «ЛНР» на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Владислав Дейнего висловився за прямий діалог між ОРДЛО і Києвом «на основі об’єктивного підходу, всіх обставин і за посередництва країн – гарантів «нормандського процесу».

Дейнего заявив, що білоруське МЗС було поінформоване про його переговори з німецьким депутатом.

Водночас посол України у Мінську Ігор Кизим заявив у коментарі Радіо Свобода, що його та посольство про цю зустріч ніхто не інформував. За його словами, депутати Бундестагу вільні у своїй поведінці і не виключено, що Йоме перед виїздом міг повідомити Посольство України у Берліні, але не в Мінську, припустив Кизим.

«Але якщо б нас було поінформовано, і я б спілкувався з цим депутатом, то я б виступив з протестом: ми проти таких зустрічей, які певною мірою легімітизують незаконні збройні формування, якими є так звані «ЛНР» та «ДНР». Всі переговори мають відбуватися в рамках Тристоронньої контактної групи, наступне засідання якої заплановано на 18 грудня. Наразі ми з’ясовуємо обставини зустрічі через МЗС, та я хочу поспілкуватися з послом Німеччини в Білорусі», – заявив Ігор Кизим.

У МЗС Білорусі інформації про цю зустріч поки немає. Речник відомства Анатолій Глаз заявив Радіо Свобода, що, можливо, коментар буде пізніше.