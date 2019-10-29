Представник ОБСЄ: контактна група в Мінську готує «великий обмін» утримуваними особами

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі готує «великий обмін» утримуваними особами, заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

«Ми хочемо й готуємося провести дійсно великий обмін. Тому потрібно працювати стосовно кожної людини, щоб визначити її майбутню долю», – сказав Сайдік.

Він розповів, що 29 жовтня гуманітарна підгрупа продовжила дискусію про обмін утримуваними особами.

За даними Служби безпеки України, на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.