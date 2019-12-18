Фігурант справи MH17 Цемах подав позов до ЄСПЛ проти України і Нідерландів – адвокат

Володимир Цемах, фігурант справи про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році, подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів, повідомив російському державному агентству новин ТАСС адвокат Цемаха Анатолій Кучерена.

Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів цих країн у незаконному викраденні й утриманні в СІЗО в Києві, а також в застосуванні до нього в камері психотропних препаратів, сказав адвокат.

«Все це кричущі порушення прав людини», – сказав російський юрист.

Раніше сам Цемах заявляв в ефірі телеканалу «Росія-24», що «розглядає» можливість звернення до міжнародних судів у зв’язку з порушенням його прав.

2 грудня прокуратура Нідерландів заявила, що 19 листопада від російської влади надійшло повідомлення, що запит на арешт Володимира Цемаха не може бути виконаний через відсутність даних про його місце перебування на території Росії. На думку нідерландських правоохоронців, Росія свідомо дозволила Цемаху залишити російську територію.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.

Раніше дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі телеканалу «Настоящее время» повідомила, що вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.