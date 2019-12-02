Прокуратура Нідерландів: процес у справі MH17 почнеться незалежно від подій навколо Цемаха

Судовий процес у справі збиття літака рейсу MH17 почнеться незалежно від подій навколо підозрюваного Володимира Цемаха, повідомила прокуратура Нідерландів. Він стартує 9 березня 2020 року.

У прокуратурі заявили, що 19 листопада вони отримали повідомлення від російської влади, що запит на арешт Цемаха не може бути виконаний через відсутність даних про місцеперебування Цемаха на території Росії.

На думку нідерландських правоохоронців, Росія свідомо дозволила Цемаху покинути російську територію.

«Водночас відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію, вона (Росія – ред.) була зобов’язана це зробити», – зазначили в прокуратурі.

На засідання 9 березня 2020 року викликали чотирьох підозрюваних – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проєктові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.