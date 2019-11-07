Адвокат: Цемах готовий спілкуватися з нідерландськими й українськими слідчими на території ОРДО

Підозрюваний у справі збиття літака рейсу MH17 Володимир Цемах готовий спілкуватися з нідерландськими й українськими слідчими, але на не підконтрольній українській владі території Донецької області, заявив його адвокат Анатолій Кучерена в коментарі російському агентству ТАСС.

«Він наляканий і тяжко переживає все, що з ним відбулося, але тим не менш готовий дати свідчення як нідерландським, так й українським слідчим, щоб захистити своє чесне ім’я. Робити це він згоден тільки на території «ДНР» (підконтрольного Росії угруповання – ред.)», – сказав Кучерена.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», що її батько дав свідчення «всім сторонам» у справі про збиття малайзійського «Боїнга» у липні 2014 року.

Вона наголосила, що, за її даними, батько є свідком у справі.

За словами співрозмовниці «НВ», вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».