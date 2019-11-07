Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 листопада 2019, Київ 20:24
Новини | Події

Адвокат: Цемах готовий спілкуватися з нідерландськими й українськими слідчими на території ОРДО

Цемаха передали Росії у вересні

Дивитись коментарі

Підозрюваний у справі збиття літака рейсу MH17 Володимир Цемах готовий спілкуватися з нідерландськими й українськими слідчими, але на не підконтрольній українській владі території Донецької області, заявив його адвокат Анатолій Кучерена в коментарі російському агентству ТАСС.

«Він наляканий і тяжко переживає все, що з ним відбулося, але тим не менш готовий дати свідчення як нідерландським, так й українським слідчим, щоб захистити своє чесне ім’я. Робити це він згоден тільки на території «ДНР» (підконтрольного Росії угруповання – ред.)», – сказав Кучерена.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

/**/ /**/ Олег Сенцов у студії Радіо Свобода
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Про Путіна, свободу і Цемаха. Велике інтерв’ю з Сенцовим. Частина друга

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», що її батько дав свідчення «всім сторонам» у справі про збиття малайзійського «Боїнга» у липні 2014 року.

Цемах: спецоперація – розвідник розкриває таємниці
Embed
Цемах: спецоперація – розвідник розкриває таємниці

No media source currently available

0:00 0:07:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вона наголосила, що, за її даними, батько є свідком у справі.

За словами співрозмовниці «НВ», вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG